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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 31 лип, 2022 06:39
mixmax написав:
1) в табличке ошибочно болдом выделен курс ОТП 36.5686 - на самом деле он у них точно такой же НБУ + 1% = 36.9343, то есть покупка идет по тому же курсу что и у остальных + 0.3% за обмен (а 1% за снятие еще нужно будет потом доплатить/вычтут при снятии депозита
)
2) в А-Банк предлагают в отделениях купить безнал валюту на депо, но по 38.99
Вам показалось )
В смысле - спасибо, исправил.
Как по мне - интересны только те, кто предлагает покупку по курсу НБУ+1%.
Не вижу смысла покупать по 39, если можно купить по 37
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mustbe
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Додано: Нед 31 лип, 2022 09:05
mustbe написав:
Как по мне - интересны только те, кто предлагает покупку по курсу НБУ+1%.
Не вижу смысла покупать по 39, если можно купить по 37
И где вы собрались покупать по 37???
Все точки обмена, что я видел в пятницу, УЖЕ продавали нал.валюту по 40-42... Что будет через месяц - можно только догадываться.
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Watcher
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Додано: Нед 31 лип, 2022 09:11
Watcher написав:
И где вы собрались покупать по 37???
Якраз тут про банки, які продають по 37, але на депо від 3-ох місяців. Знову ж таки при такому готівковому знову стає актуальні всілякі перекази з конвертаціями чи "картковий туризм" з вихлопом оієнтовно по 37,5.
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Ой+
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Додано: Пон 01 сер, 2022 00:26
Andrey2512 написав: Ой+ написав:
Акордбанк
Хороший банк?
Звичайний кептив-мийка, як і Альянс.
Andrey2512 написав:
Какие ещё государственные банки кроме Газ банка такие депо оформляют? А то страшно нести деньги в "шарашкины конторы" ))
Ексім. Відкрийте ж таблицю топікстартера!
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klug
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Додано: Пон 01 сер, 2022 00:32
Дюрі-бачі написав:
Ще слід вказати,
а міжбанк працює з 10-00 до 13-00 тому депозит після обіду не оформлюють.
дещо сумнівно:
оформив десь о 14й (бакс зарахований після 16ї ).
У середу знайомий оформив десь о 15й.
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flysoulfly
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Додано: Пон 01 сер, 2022 00:34
Watcher написав: mustbe написав:
Как по мне - интересны только те, кто предлагает покупку по курсу НБУ+1%.
Не вижу смысла покупать по 39, если можно купить по 37
И где вы собрались покупать по 37??
Все точки обмена, что я видел в пятницу, УЖЕ продавали нал.валюту по 40-42...
Что будет через месяц - можно только догадываться.
36 ??
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flysoulfly
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Додано: Пон 01 сер, 2022 00:52
flysoulfly написав:
36 ??
29.45
НБУ извинится, что так резко курс поднял и вернёт всё обратно
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Andrey2512
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Додано: Пон 01 сер, 2022 08:12
flysoulfly
Я в п'ятницю близько 12.00 з пачкою гривні пішов до Газбанку, потім до ОТР так і не взяли на депозит. В Газбанку розповіли про перевищення ліміту, а ОТР пояснили що торги по валюті закінчуються о 13.00 і вони не встигнуть купити.
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 01 сер, 2022 08:41
Дюрі-бачі написав:flysoulfly
Я в п'ятницю близько 12.00 з пачкою гривні пішов до Газбанку, потім до ОТР так і не взяли на депозит. В Газбанку розповіли про перевищення ліміту, а ОТР пояснили що торги по валюті закінчуються о 13.00 і вони не встигнуть купити.
може п'ятниця був "скорочений"день для ОТР, плюс кінець місяця.
З п'ятниці Укргаз взагалі став обслуговувати по 1-3 заявки з відділення на день, за записом.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 08:53
який сенс заносити в ОТП, якщо ставка 0.01% річних, а за вихід пердолять 1%??
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greenozon
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