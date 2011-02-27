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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 06:39

  mixmax написав:1) в табличке ошибочно болдом выделен курс ОТП 36.5686 - на самом деле он у них точно такой же НБУ + 1% = 36.9343, то есть покупка идет по тому же курсу что и у остальных + 0.3% за обмен (а 1% за снятие еще нужно будет потом доплатить/вычтут при снятии депозита)

2) в А-Банк предлагают в отделениях купить безнал валюту на депо, но по 38.99 :mrgreen:

Вам показалось )
В смысле - спасибо, исправил.

Как по мне - интересны только те, кто предлагает покупку по курсу НБУ+1%.
Не вижу смысла покупать по 39, если можно купить по 37
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 09:05

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Как по мне - интересны только те, кто предлагает покупку по курсу НБУ+1%.
Не вижу смысла покупать по 39, если можно купить по 37

И где вы собрались покупать по 37???
Все точки обмена, что я видел в пятницу, УЖЕ продавали нал.валюту по 40-42... Что будет через месяц - можно только догадываться.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 09:11

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  Watcher написав:И где вы собрались покупать по 37???

Якраз тут про банки, які продають по 37, але на депо від 3-ох місяців. Знову ж таки при такому готівковому знову стає актуальні всілякі перекази з конвертаціями чи "картковий туризм" з вихлопом оієнтовно по 37,5.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 00:26

  Andrey2512 написав:
  Ой+ написав:Акордбанк


Хороший банк?

Звичайний кептив-мийка, як і Альянс.
  Andrey2512 написав:Какие ещё государственные банки кроме Газ банка такие депо оформляют? А то страшно нести деньги в "шарашкины конторы" ))

Ексім. Відкрийте ж таблицю топікстартера!
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 00:32

  Дюрі-бачі написав:Ще слід вказати,


а міжбанк працює з 10-00 до 13-00 тому депозит після обіду не оформлюють.
дещо сумнівно:
оформив десь о 14й (бакс зарахований після 16ї ).
У середу знайомий оформив десь о 15й.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 00:34

  Watcher написав:
  mustbe написав:Как по мне - интересны только те, кто предлагает покупку по курсу НБУ+1%.
Не вижу смысла покупать по 39, если можно купить по 37

И где вы собрались покупать по 37??
Все точки обмена, что я видел в пятницу, УЖЕ продавали нал.валюту по 40-42...


Что будет через месяц - можно только догадываться.
36 ??
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 00:52

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  flysoulfly написав:36 ??


29.45 :D НБУ извинится, что так резко курс поднял и вернёт всё обратно
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 08:12

flysoulfly
Я в п'ятницю близько 12.00 з пачкою гривні пішов до Газбанку, потім до ОТР так і не взяли на депозит. В Газбанку розповіли про перевищення ліміту, а ОТР пояснили що торги по валюті закінчуються о 13.00 і вони не встигнуть купити.
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 08:41

  Дюрі-бачі написав:flysoulfly
Я в п'ятницю близько 12.00 з пачкою гривні пішов до Газбанку, потім до ОТР так і не взяли на депозит. В Газбанку розповіли про перевищення ліміту, а ОТР пояснили що торги по валюті закінчуються о 13.00 і вони не встигнуть купити.
може п'ятниця був "скорочений"день для ОТР, плюс кінець місяця.
З п'ятниці Укргаз взагалі став обслуговувати по 1-3 заявки з відділення на день, за записом.
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 08:53

який сенс заносити в ОТП, якщо ставка 0.01% річних, а за вихід пердолять 1%??
greenozon
 
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