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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 09:49

Підкажіть, а є прив'язка до міста відкриття і забирання через 3 місяці?? На прикладі Ексіма. Бо я не знаю де прокинусь завтра, а через 3м то взагалі...
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:22

  greenozon написав:який сенс заносити в ОТП, якщо ставка 0.01% річних, а за вихід пердолять 1%??
ну і куди заносити зараз overdose свіжих гривень ?
наприклад, як на мене, скоріш циган віддасть пересічному клієнту валюту, ніж everytimeпроблемний Ексім
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:45

flysoulfly
20% в гривні - мій вибір
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:51

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  flysoulfly написав:everytimeпроблемний Ексім

Ексім платить валюту миротворцям. Були деякі затримки, але загалом досі завжди все віддавав. А там суми до 40 куе на одне обличчя.
Hotab
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  #<123
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