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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1234>
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 09:49

Підкажіть, а є прив'язка до міста відкриття і забирання через 3 місяці?? На прикладі Ексіма. Бо я не знаю де прокинусь завтра, а через 3м то взагалі...
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:22

  greenozon написав:який сенс заносити в ОТП, якщо ставка 0.01% річних, а за вихід пердолять 1%??
ну і куди заносити зараз overdose свіжих гривень ?
наприклад, як на мене, скоріш циган віддасть пересічному клієнту валюту, ніж everytimeпроблемний Ексім
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:45

flysoulfly
20% в гривні - мій вибір
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:51

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  flysoulfly написав:everytimeпроблемний Ексім

Ексім платить валюту миротворцям. Були деякі затримки, але загалом досі завжди все віддавав. А там суми до 40 куе на одне обличчя.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 11:31

  greenozon написав:flysoulfly
20% в гривні - мій вибір
який курс $ очикуете на момент закінчення грндепо? чи не зарано ставати гривнєоптимістом...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 11:34

  Hotab написав:
  flysoulfly написав:everytimeпроблемний Ексім

Ексім платить валюту миротворцям. Були деякі затримки, але загалом досі завжди все віддавав. А там суми до 40 куе на одне обличчя.
Нафтогаз раніш теж віддавав кредиторам...
А Ексім і так завжди в боргах "па жизні" .
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 14:43

greenozon Якщо Газбанк не бере, а довіри до Акорда, Альянсу і ко. нема то куди нести?
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:30

А-Банк начал рассылать спам про обмен валют по выгодному курсу на депозит.
При детальном изучении оказалось что "выгодный" курс составляет - 39 грн без 1 копейки.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 15:40

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

агропросперис
берут 50к
за покупку 0,5%
в этой связи странно считают - или менеджеру лень,
взяли 50к гривна и оформили бумаг на 1347 грина, против 1350 - 1353 у конкурентов
до 13ти, иначе - на след день, на след день проходит все само, главное - подписать бумаги и в кассу занести бумагу
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:04

  cohan написав:агропросперис
берут 50к
за покупку 0,5%
в этой связи странно считают - или менеджеру лень,
взяли 50к гривна и оформили бумаг на 1347 грина, против 1350 - 1353 у конкурентов

Курс то какой ? Или сколько точно грн взяли ?
Есть ли комис за открытие ?
mustbe
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