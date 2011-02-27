|
|
|
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 01 сер, 2022 16:15
cohan написав:
агропросперис
Меня уже название одно отпугивает )
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 225
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 сер, 2022 16:48
mustbe написав: cohan написав:
агропросперис
берут 50к
за покупку 0,5%
в этой связи странно считают - или менеджеру лень,
взяли 50к гривна и оформили бумаг на 1347 грина, против 1350 - 1353 у конкурентов
Курс то какой ? Или сколько точно грн взяли ?
Есть ли комис за открытие ?
курс завтра увижу по остатку грн,
в целом - описал: на счет положил 50к, бумаги сделаны на 1347 + 0,5% комиса
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4245
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 346 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|47585
|
|
|5
|24669
|
|
|3
|5454
|
|