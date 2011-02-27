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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:15

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  cohan написав:агропросперис

Меня уже название одно отпугивает )
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 16:48

  mustbe написав:
  cohan написав:агропросперис
берут 50к
за покупку 0,5%
в этой связи странно считают - или менеджеру лень,
взяли 50к гривна и оформили бумаг на 1347 грина, против 1350 - 1353 у конкурентов

Курс то какой ? Или сколько точно грн взяли ?
Есть ли комис за открытие ?


курс завтра увижу по остатку грн,
в целом - описал: на счет положил 50к, бумаги сделаны на 1347 + 0,5% комиса
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 17:57

  Дюрі-бачі написав:greenozon Якщо Газбанк не бере, а довіри до Акорда, Альянсу і ко. нема то куди нести?

Ексім, ОТП, ТАС.
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 18:03

несподівано Акорд вираввся в топчик по якості сервісу
купівля онлайн в додатку!

https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... 1b3793044/
greenozon
 
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