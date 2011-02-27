Меня уже название одно отпугивает )
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Додано: Пон 01 сер, 2022 16:15
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Додано: Пон 01 сер, 2022 16:48
курс завтра увижу по остатку грн,
в целом - описал: на счет положил 50к, бумаги сделаны на 1347 + 0,5% комиса
Додано: Пон 01 сер, 2022 17:57
Додано: Пон 01 сер, 2022 18:03
несподівано Акорд вираввся в топчик по якості сервісу
купівля онлайн в додатку!
Додано: Пон 01 сер, 2022 18:47
Але ж довіри - нема...
Додано: Пон 01 сер, 2022 20:05
Щось зовсім нема відгуків про АльтБанк. Хто що може сказати?
Агропросперис ще наче з чт. тишком запустив програму. Після 12-13:00 заяви теж приймаються, але купівля валюти наступного дня.
ОТП приймає заявки також і в Є. Подав заяви на $ ще в чт, та оформили лише сьогодні після 18 год.
Додано: Вів 02 сер, 2022 06:45
КрдитВест банк делает конвертацию.
Но есть одно НО.
Минимальная сумма депозита 3000 долларов, т.е. надо еще 1650 своих долларов принести.
Обещают что с 3 августа изменят параметры депозитов. Ждем.
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