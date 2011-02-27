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WallNutPen написав:Если надо - уточнения для таблички по Альянсу вот реальная информация по сегодняшнему кейсу. Купить предлагают 1350 долларов. Обходится это все дело в 49955,5 грн. Открытие счетов бесплатно. Курс 37,0041. Привлекают на 3м депо со ставкой 2,5 % годовых
Не, что-то не то. Как именно получается 49955,5 ? Наверняка - что-то не учтено, осталось за кадром.
Не знаю что могло оказаться за кадром. Кейс вполне реален. Списание гривны происходило двумя суммами. Понять почему так - у меня не получилось. В принципе все на скрине. Если инфа не вписывается в какие-то каноны я не виноват - но по цифрам выходит все именно так как я написал.
WallNutPen написав:Если надо - уточнения для таблички по Альянсу вот реальная информация по сегодняшнему кейсу. Купить предлагают 1350 долларов. Обходится это все дело в 49955,5 грн. Открытие счетов бесплатно. Курс 37,0041. Привлекают на 3м депо со ставкой 2,5 % годовых
Не, что-то не то. Как именно получается 49955,5 ? Наверняка - что-то не учтено, осталось за кадром.
Не знаю что могло оказаться за кадром. Кейс вполне реален. Списание гривны происходило двумя суммами. Понять почему так - у меня не получилось
Если у вас не получилось - то у нас тем более не получится. Вторая сумма - это и есть то, что осталось за кадром.
mustbe ну суммарно вышло 49955,5. Математически похоже на курс НБУ+1,2%. То есть возможно 0,2% брокерские. И да кроме моего кейса у знакомой сегодня все было также 1 в 1. Двумя суммами и с такими же числами. В любом случае курс получился ниже чем в табличке. Но я на истину не претендую - может действительно глюк какой
WallNutPen написав:mustbe ну суммарно вышло 49955,5. Математически похоже на курс НБУ+1,2%. То есть возможно 0,2% брокерские. И да кроме моего кейса у знакомой сегодня все было также 1 в 1. Двумя суммами и с такими же числами
WallNutPen написав:mustbe ну суммарно вышло 49955,5. Математически похоже на курс НБУ+1,2%. То есть возможно 0,2% брокерские. И да кроме моего кейса у знакомой сегодня все было также 1 в 1. Двумя суммами и с такими же числами
А спросить: за что второй платёж - не ?
В местном филиале? Насмешили. Они оформив доки на внесение и на открытие депо - заставили нас около часа ждать "на диванчике". А знаете что мы ждали? Пока соответствующий отдел в ЦА посмотрит наши доки и не подтвердит что все оформлено правильно. Час!!! Проводку делал точно не местный филиал а ЦА. В принципе на торгах вполне возможна ситуация что купили чуть дешевле или чуть дороже. Мне в принципе без разницы 36,94, 37,00 или 37,12. Вторая сумма вполне возможно что что-то допроводили. Что забыли сразу. У меня кстати и в газе на прошлой неделе была ситуация когда сегодня списали одну сумму а только на следующий день допровели вторую. Причем ровно 1% от суммы накануне. В итоге депо оформили сутки спустя. И местный филиал только разводит руками - хз что это такое мы только бумагу собираем и туда отправляем.