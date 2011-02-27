Додано: Вів 02 сер, 2022 18:28

mustbe написав: WallNutPen написав: mustbe ну суммарно вышло 49955,5. Математически похоже на курс НБУ+1,2%. То есть возможно 0,2% брокерские.

И да кроме моего кейса у знакомой сегодня все было также 1 в 1. Двумя суммами и с такими же числами ну суммарно вышло 49955,5. Математически похоже на курс НБУ+1,2%. То есть возможно 0,2% брокерские.И да кроме моего кейса у знакомой сегодня все было также 1 в 1. Двумя суммами и с такими же числами

А спросить: за что второй платёж - не ? А спросить: за что второй платёж - не ?

В местном филиале? Насмешили. Они оформив доки на внесение и на открытие депо - заставили нас около часа ждать "на диванчике". А знаете что мы ждали? Пока соответствующий отдел в ЦА посмотрит наши доки и не подтвердит что все оформлено правильно. Час!!! Проводку делал точно не местный филиал а ЦА. В принципе на торгах вполне возможна ситуация что купили чуть дешевле или чуть дороже. Мне в принципе без разницы 36,94, 37,00 или 37,12. Вторая сумма вполне возможно что что-то допроводили. Что забыли сразу. У меня кстати и в газе на прошлой неделе была ситуация когда сегодня списали одну сумму а только на следующий день допровели вторую. Причем ровно 1% от суммы накануне. В итоге депо оформили сутки спустя. И местный филиал только разводит руками - хз что это такое мы только бумагу собираем и туда отправляем.