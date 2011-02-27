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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 17:14

  Hotab написав:Підкажіть, а є прив'язка до міста відкриття і забирання через 3 місяці?? На прикладі Ексіма. Бо я не знаю де прокинусь завтра, а через 3м то взагалі...

Ні, немає, після закінчення депозиту він впаде на поточний рахунок, можна буде забрати у будь-якому відділенні, хіба що заяву якусь написати, але проблеми забрати у іншому відділенні не буде.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 17:25

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Ще б в табличку надписати що кожна колонка означає...
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 17:28

  _Mykola_ написав:Ще б в табличку надписати що кожна колонка означає...

Если в таблицах не видна строка заголовка или не работает сортировка - отключите блокировщик рекламы, а лучше - добавьте сайт в его исключения.
Если вы не параноик, конечно )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 17:33

Моня, см. viewtopic.php?p=5468304#p5468304
Подтверждаю. Просто при размещении валютного депо указываешь грн-карту.
ставка 0.01% на 3 мес с кап-ей :mrgreen:
Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 02 сер, 2022 17:34, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 17:34

  mustbe написав:
  WallNutPen написав:Если надо - уточнения для таблички по Альянсу вот реальная информация по сегодняшнему кейсу. Купить предлагают 1350 долларов. Обходится это все дело в 49955,5 грн. Открытие счетов бесплатно. Курс 37,0041. Привлекают на 3м депо со ставкой 2,5 % годовых

Не, что-то не то.
Как именно получается 49955,5 ? Наверняка - что-то не учтено, осталось за кадром.

Не знаю что могло оказаться за кадром. Кейс вполне реален. Списание гривны происходило двумя суммами. Понять почему так - у меня не получилось. В принципе все на скрине. Если инфа не вписывается в какие-то каноны я не виноват - но по цифрам выходит все именно так как я написал.
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WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 17:48

  WallNutPen написав:
  mustbe написав:
  WallNutPen написав:Если надо - уточнения для таблички по Альянсу вот реальная информация по сегодняшнему кейсу. Купить предлагают 1350 долларов. Обходится это все дело в 49955,5 грн. Открытие счетов бесплатно. Курс 37,0041. Привлекают на 3м депо со ставкой 2,5 % годовых

Не, что-то не то.
Как именно получается 49955,5 ? Наверняка - что-то не учтено, осталось за кадром.

Не знаю что могло оказаться за кадром. Кейс вполне реален. Списание гривны происходило двумя суммами. Понять почему так - у меня не получилось

Если у вас не получилось - то у нас тем более не получится.
Вторая сумма - это и есть то, что осталось за кадром.

ЗЫ. +Моня
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:15

mustbe ну суммарно вышло 49955,5. Математически похоже на курс НБУ+1,2%. То есть возможно 0,2% брокерские.
И да кроме моего кейса у знакомой сегодня все было также 1 в 1. Двумя суммами и с такими же числами. В любом случае курс получился ниже чем в табличке. Но я на истину не претендую - может действительно глюк какой
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:19

  WallNutPen написав:mustbe ну суммарно вышло 49955,5. Математически похоже на курс НБУ+1,2%. То есть возможно 0,2% брокерские.
И да кроме моего кейса у знакомой сегодня все было также 1 в 1. Двумя суммами и с такими же числами

А спросить: за что второй платёж - не ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:28

  mustbe написав:
  WallNutPen написав:mustbe ну суммарно вышло 49955,5. Математически похоже на курс НБУ+1,2%. То есть возможно 0,2% брокерские.
И да кроме моего кейса у знакомой сегодня все было также 1 в 1. Двумя суммами и с такими же числами

А спросить: за что второй платёж - не ?

В местном филиале? Насмешили. Они оформив доки на внесение и на открытие депо - заставили нас около часа ждать "на диванчике". А знаете что мы ждали? Пока соответствующий отдел в ЦА посмотрит наши доки и не подтвердит что все оформлено правильно. Час!!! Проводку делал точно не местный филиал а ЦА. В принципе на торгах вполне возможна ситуация что купили чуть дешевле или чуть дороже. Мне в принципе без разницы 36,94, 37,00 или 37,12. Вторая сумма вполне возможно что что-то допроводили. Что забыли сразу. У меня кстати и в газе на прошлой неделе была ситуация когда сегодня списали одну сумму а только на следующий день допровели вторую. Причем ровно 1% от суммы накануне. В итоге депо оформили сутки спустя. И местный филиал только разводит руками - хз что это такое мы только бумагу собираем и туда отправляем.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:36

  Amethyst написав:Моня, см. viewtopic.php?p=5468304#p5468304
Подтверждаю. Просто при размещении валютного депо указываешь грн-карту.
ставка 0.01% на 3 мес с кап-ей :mrgreen:

Я успела ещё по 37,03, но сейчас светит уже 37,5
vollena71
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