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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:36

  Amethyst написав:Моня, см. viewtopic.php?p=5468304#p5468304
Подтверждаю. Просто при размещении валютного депо указываешь грн-карту.
ставка 0.01% на 3 мес с кап-ей :mrgreen:

Я успела ещё по 37,03, но сейчас светит уже 37,5
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:47

  vollena71 написав:
  Amethyst написав:Моня, см. viewtopic.php?p=5468304#p5468304
Подтверждаю. Просто при размещении валютного депо указываешь грн-карту.
ставка 0.01% на 3 мес с кап-ей :mrgreen:

Я успела ещё по 37,03, но сейчас светит уже 37,5

Ироды. Горох своего не упустит.

ЗЫ. Спасибо за донат
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 19:33

  mustbe написав:Ироды. Горох своего не упустит.

Це був лише розігрів. За годину двічі піднімав курси і пише, що малий попит. До ранку обжене обмінники.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:21

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Що вони, плять, творять?©
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:24

  Успіх написав:Що вони, плять, творять?©

Диверсія проти ЗСУ.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:30

Добавил курсы валют Моно.
Хай Гороху будет стыдно
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 20:51

Банківські патріоти, ауууу - де ви???

  klug написав:
  Успіх написав:Що вони, плять, творять?©

Диверсія проти ЗСУ.

Та то капець!
По спинах наших шмаляють!

Нє, щоб для ЗСУ, навпаки, ще дешевше всіх зафігачити і зробити всіх разом?!
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 21:24

Укргаз пока здувся. А як веде себе ексим? Ціж 250 грн за рахунок на рік?
ihorsic
 
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