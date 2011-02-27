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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 02 сер, 2022 18:36
Amethyst написав:
Моня, см. viewtopic.php?p=5468304#p5468304
Подтверждаю. Просто при размещении валютного депо указываешь грн-карту.
ставка 0.01% на 3 мес с кап-ей
Я успела ещё по 37,03, но сейчас светит уже 37,5
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vollena71
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Додано: Вів 02 сер, 2022 18:47
vollena71 написав: Amethyst написав:
Моня, см. viewtopic.php?p=5468304#p5468304
Подтверждаю. Просто при размещении валютного депо указываешь грн-карту.
ставка 0.01% на 3 мес с кап-ей
Я успела ещё по 37,03, но сейчас светит уже 37,5
Ироды. Горох своего не упустит.
ЗЫ. Спасибо за донат
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mustbe
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Додано: Вів 02 сер, 2022 19:33
mustbe написав:
Ироды. Горох своего не упустит.
Це був лише розігрів. За годину двічі піднімав курси і пише, що малий попит. До ранку обжене обмінники.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 20:21
Що вони, плять, творять?©
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Додано: Вів 02 сер, 2022 20:24
Успіх написав:
Що вони, плять, творять?©
Диверсія проти ЗСУ.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 20:30
Добавил курсы валют Моно.
Хай Гороху будет стыдно
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mustbe
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Додано: Вів 02 сер, 2022 20:51
klug написав: Успіх написав:
Що вони, плять, творять?©
Диверсія проти ЗСУ.
Та то капець!
По спинах наших шмаляють!
Нє, щоб для ЗСУ, навпаки, ще дешевше всіх зафігачити і зробити всіх разом?!
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Додано: Вів 02 сер, 2022 21:24
Укргаз пока здувся. А як веде себе ексим? Ціж 250 грн за рахунок на рік?
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ihorsic
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