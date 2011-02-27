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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 03 сер, 2022 10:13
Igor3777 написав:
Вести с банковских полей, пришёл только что с укргаза, счета для депо нужные открыли
гривневый счет для внесения - это картсчет тариф "Прозапас" ?
или другой?
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Додано: Сер 03 сер, 2022 10:17
Igor3777 написав: Investor_K написав: ihorsic написав:
Укргаз пока здувся
Тобто?
Вести с банковских полей, пришёл только что с укргаза, счета для депо нужные открыли где то час сидел ждал пока они всё сделали очереди не было и говорят, что мол гривну можете положить сейчас, а на межбанке пока не покупаем, но как появиться возможность сразу купим. На когда говорю запланировано появление возможности, сказали пт или с пн, ну вот говорю тогда и я гривну в пн буду готов положить, мало ли говорю какой будет курс межбанка в пн
Мужик какой то подошёл в кассу, хотел бакса взять, там курс 40,95 сказали что приноса нет, Киев, академ.
Вот вам и укргаз...
Підтверджую. У відділенні в Києві кажуть поки припинили, бо щось автоматизують. Коли поновлять не знають. Тітоньки нудьгують - клієнтів наразі немає...
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Додано: Сер 03 сер, 2022 10:17
ihorsic написав:
Укргаз пока здувся. А як веде себе ексим?
ексім вчора оформляли. 15-20 хвилин й плюс ще загальна черга 20 хвилин.
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