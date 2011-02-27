RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:13

  Igor3777 написав:Вести с банковских полей, пришёл только что с укргаза, счета для депо нужные открыли
гривневый счет для внесения - это картсчет тариф "Прозапас" ?
или другой?
flysoulfly
 
Повідомлень: 754
З нами з: 13.01.09
Подякував: 300 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:17

  Igor3777 написав:
  Investor_K написав:
  ihorsic написав:Укргаз пока здувся


Тобто?



Вести с банковских полей, пришёл только что с укргаза, счета для депо нужные открыли где то час сидел ждал пока они всё сделали очереди не было и говорят, что мол гривну можете положить сейчас, а на межбанке пока не покупаем, но как появиться возможность сразу купим. На когда говорю запланировано появление возможности, сказали пт или с пн, ну вот говорю тогда и я гривну в пн буду готов положить, мало ли говорю какой будет курс межбанка в пн :mrgreen:
Мужик какой то подошёл в кассу, хотел бакса взять, там курс 40,95 сказали что приноса нет, Киев, академ.
Вот вам и укргаз...

Підтверджую. У відділенні в Києві кажуть поки припинили, бо щось автоматизують. Коли поновлять не знають. Тітоньки нудьгують - клієнтів наразі немає...
patrikk
 
Повідомлень: 244
З нами з: 25.06.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:17

  ihorsic написав:Укргаз пока здувся. А як веде себе ексим?
ексім вчора оформляли. 15-20 хвилин й плюс ще загальна черга 20 хвилин.
flysoulfly
 
Повідомлень: 754
З нами з: 13.01.09
Подякував: 300 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:14

Укргаз мрак
Заявку подал в понедельник в 9 утра.
До сих пор не исполнили.
Обещают завтра.
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38399
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3708 раз.
Подякували: 11792 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:33

  Evgeny написав:Укргаз мрак
Заявку подал в понедельник в 9 утра.
До сих пор не исполнили.
Обещают завтра.
Вы ж не "свой".
"своим" колбасят в три смены, не успевают - практически уверен.
flysoulfly
 
Повідомлень: 754
З нами з: 13.01.09
Подякував: 300 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:42

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  Evgeny написав:Укргаз мрак
Заявку подал в понедельник в 9 утра.
До сих пор не исполнили.
Обещают завтра.


И я задолбался туда ходить. А работать и пойти заработать - ЛЕНЬ.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7638
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 774 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 47599
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 24671
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5457
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3959)
03.08.2022 13:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.