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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 03 сер, 2022 10:13
Igor3777 написав:
Вести с банковских полей, пришёл только что с укргаза, счета для депо нужные открыли
гривневый счет для внесения - это картсчет тариф "Прозапас" ?
или другой?
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Додано: Сер 03 сер, 2022 10:17
Igor3777 написав: Investor_K написав: ihorsic написав:
Укргаз пока здувся
Тобто?
Вести с банковских полей, пришёл только что с укргаза, счета для депо нужные открыли где то час сидел ждал пока они всё сделали очереди не было и говорят, что мол гривну можете положить сейчас, а на межбанке пока не покупаем, но как появиться возможность сразу купим. На когда говорю запланировано появление возможности, сказали пт или с пн, ну вот говорю тогда и я гривну в пн буду готов положить, мало ли говорю какой будет курс межбанка в пн
Мужик какой то подошёл в кассу, хотел бакса взять, там курс 40,95 сказали что приноса нет, Киев, академ.
Вот вам и укргаз...
Підтверджую. У відділенні в Києві кажуть поки припинили, бо щось автоматизують. Коли поновлять не знають. Тітоньки нудьгують - клієнтів наразі немає...
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Додано: Сер 03 сер, 2022 10:17
ihorsic написав:
Укргаз пока здувся. А як веде себе ексим?
ексім вчора оформляли. 15-20 хвилин й плюс ще загальна черга 20 хвилин.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 11:14
Укргаз мрак
Заявку подал в понедельник в 9 утра.
До сих пор не исполнили.
Обещают завтра.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 11:33
Evgeny написав:
Укргаз мрак
Заявку подал в понедельник в 9 утра.
До сих пор не исполнили.
Обещают завтра.
Вы ж не "свой".
"своим" колбасят в три смены, не успевают - практически уверен.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 11:42
Evgeny написав:
Укргаз мрак
Заявку подал в понедельник в 9 утра.
До сих пор не исполнили.
Обещают завтра.
И я задолбался туда ходить. А работать и пойти заработать - ЛЕНЬ.
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Investor_K
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Додано: Сер 03 сер, 2022 13:52
+Сич
А Гороха чуток попустило - 37.4995
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mustbe
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Додано: Сер 03 сер, 2022 14:01
mustbe написав:
+Сич
А Гороха чуток попустило - 37.4995
Ще трошки і життя заграє новими барвами!
Реально - це круто, коли без всяких черг і заявок на завтра/післязавтра - можна буде легко, за 3хв. в декілька кліків на смартфоні відкрити валютне депо "лоШАРА"
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Додано: Сер 03 сер, 2022 14:05
Успіх написав:
відкрити валютне депо "лоШАРА"
Ну, это спорно.
Не вижу лоховства в том, чтобы превратить $1250 в $1350.
Впрочем - у каждого свои расклады
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Додано: Сер 03 сер, 2022 14:11
mustbe написав: Успіх написав:
відкрити валютне депо "лоШАРА"
Ну, это спорно.
Не вижу лоховства в том, чтобы превратить $1250 в $1350.
Впрочем - у каждого свои расклады
Правильно - "спорно"
Тому, тут 50/50 - або буде ШАРА, або - лоШАРА
Якось так
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