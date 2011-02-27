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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 03 сер, 2022 14:14
Успіх написав: mustbe написав: Успіх написав:
відкрити валютне депо "лоШАРА"
Ну, это спорно.
Не вижу лоховства в том, чтобы превратить $1250 в $1350.
Впрочем - у каждого свои расклады
Правильно - "спорно"
Тому, тут 50/50 - або буде ШАРА, або - лоШАРА
Якось так
Просто интересно - какой вариант влёта вы видите, да ещё и с вероятностью 50% ?
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