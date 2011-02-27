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mustbe написав:Просто интересно - какой вариант влёта вы видите, да ещё и с вероятностью 50% ?
Ну, не зовсім "вльот", але особисто я думаю, що 50/50 через 3міс. видадуть доларом/гривнею І от, якщо гривнею, то тут можуть віддати по курсу НБУ)) або по курсу банка, який на той момент просто буде теж на пару гривень нижче, ніж в обмінках
mustbe написав:Просто интересно - какой вариант влёта вы видите, да ещё и с вероятностью 50% ?
Ну, не зовсім "вльот", але особисто я думаю, що 50/50 через 3міс. видадуть доларом/гривнею І от, якщо гривнею, то тут можуть віддати по курсу НБУ)) або по курсу банка, який на той момент просто буде теж на пару гривень нижче, ніж в обмінках
mustbe написав:Просто интересно - какой вариант влёта вы видите, да ещё и с вероятностью 50% ?
Ну, не зовсім "вльот", але особисто я думаю, що 50/50 через 3міс. видадуть доларом/гривнею І от, якщо гривнею, то тут можуть віддати по курсу НБУ)) або по курсу банка, який на той момент просто буде теж на пару гривень нижче, ніж в обмінках