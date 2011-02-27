Просто интересно - какой вариант влёта вы видите, да ещё и с вероятностью 50% ?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 03 сер, 2022 14:14
Просто интересно - какой вариант влёта вы видите, да ещё и с вероятностью 50% ?
Додано: Сер 03 сер, 2022 15:58
Газ тролить Гороха тим, що здивує нас курсом
Додано: Сер 03 сер, 2022 16:22
ДумайТЕ!©
Ну, не зовсім "вльот", але особисто я думаю, що 50/50 через 3міс. видадуть доларом/гривнею
І от, якщо гривнею, то тут можуть віддати по курсу НБУ)) або по курсу банка, який на той момент просто буде теж на пару гривень нижче, ніж в обмінках
Додано: Сер 03 сер, 2022 16:32
Додано: Сер 03 сер, 2022 16:43
акция "Сміливий долар"
Додано: Сер 03 сер, 2022 16:44
"Успішний долар"
Додано: Сер 03 сер, 2022 17:50
Исполнил заявку Укргаз под конец дня.
С-скорость
Подал заявку в 9 утра в понедельник
Исполнили в среду в 16:30
Додано: Сер 03 сер, 2022 18:59
Січ-банк
Комісії при оформленні депозиту:
- по 100 грн за відкриття поточних рахунків у гривні та долларі - 200 грн,
- 500 грн комісія за придбання валюти на валютній біржі(меньше бути не може, бо це їх мінімалка).
Разом 700 грн коміссій при відкритті депозиту
Додано: Сер 03 сер, 2022 19:14
Конкорд добавился в клуб.
Есть
В Фейсбуке они еще написали что доступно в отделениях, но позже собираются в NEOBANK прикрутить.
Додано: Сер 03 сер, 2022 19:41
Ну до Эксима им еще далеко. Я внес нал на счет в прошлый четверг - 28.07.2022 - договор забрал сегодня - в среду 03.08.2022. Правда депо открыли вчерашним числом 02.08.2022. Так что у Укргаза - это в сравнении с Укрэксимом супер скорость
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