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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 14:14

  Успіх написав:
  mustbe написав:
  Успіх написав:відкрити валютне депо "лоШАРА" :D

Ну, это спорно.
Не вижу лоховства в том, чтобы превратить $1250 в $1350.
Впрочем - у каждого свои расклады

Правильно - "спорно"
Тому, тут 50/50 - або буде ШАРА, або - лоШАРА :mrgreen:
Якось так :D

Просто интересно - какой вариант влёта вы видите, да ещё и с вероятностью 50% ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 15:58

Газ тролить Гороха тим, що здивує нас курсом https://t.me/ekobank/1508 Хоча, я найбільше здивуюся, якщо у них взагалі щось реально пройде далі ніж стадія "все псувати та бібікати".
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:22

ДумайТЕ!©

  mustbe написав:Просто интересно - какой вариант влёта вы видите, да ещё и с вероятностью 50% ?

Ну, не зовсім "вльот", але особисто я думаю, що 50/50 через 3міс. видадуть доларом/гривнею ;)
І от, якщо гривнею, то тут можуть віддати по курсу НБУ)) або по курсу банка, який на той момент просто буде теж на пару гривень нижче, ніж в обмінках ;)
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:32

  Успіх написав:але особисто я думаю, що 50/50 через 3міс. видадуть доларом/гривнею ;)

С чего бы это валютный депо выдавать гривной ?
В случае ВА - да, конечно.
Но я не вижу предпосылок для ВА ни в одной банке из конверсионной десятки
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:43

  Успіх написав:
  mustbe написав:Просто интересно - какой вариант влёта вы видите, да ещё и с вероятностью 50% ?

Ну, не зовсім "вльот", але особисто я думаю, що 50/50 через 3міс. видадуть доларом/гривнею ;)
І от, якщо гривнею, то тут можуть віддати по курсу НБУ)) або по курсу банка, який на той момент просто буде теж на пару гривень нижче, ніж в обмінках ;)


акция "Сміливий долар" :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 16:44

  cohan написав:
  Успіх написав:
  mustbe написав:Просто интересно - какой вариант влёта вы видите, да ещё и с вероятностью 50% ?

Ну, не зовсім "вльот", але особисто я думаю, що 50/50 через 3міс. видадуть доларом/гривнею ;)
І от, якщо гривнею, то тут можуть віддати по курсу НБУ)) або по курсу банка, який на той момент просто буде теж на пару гривень нижче, ніж в обмінках ;)


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"Успішний долар"
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 17:50

Исполнил заявку Укргаз под конец дня.
С-скорость

Подал заявку в 9 утра в понедельник
Исполнили в среду в 16:30
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 18:59

Січ-банк

Комісії при оформленні депозиту:
- по 100 грн за відкриття поточних рахунків у гривні та долларі - 200 грн,
- 500 грн комісія за придбання валюти на валютній біржі(меньше бути не може, бо це їх мінімалка).
Разом 700 грн коміссій при відкритті депозиту
TDK
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:14

Конкорд добавился в клуб.
Есть новость на сайте, деталей не знаю.
В Фейсбуке они еще написали что доступно в отделениях, но позже собираются в NEOBANK прикрутить.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 19:41

  Evgeny написав:Исполнил заявку Укргаз под конец дня.
С-скорость

Подал заявку в 9 утра в понедельник
Исполнили в среду в 16:30

Ну до Эксима им еще далеко. Я внес нал на счет в прошлый четверг - 28.07.2022 - договор забрал сегодня - в среду 03.08.2022. Правда депо открыли вчерашним числом 02.08.2022. Так что у Укргаза - это в сравнении с Укрэксимом супер скорость
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