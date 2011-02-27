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Так, у коментарі ЕП у державному Приватбанку заявили, що поки не запускають можливість купівлі безготівкової валюти і найближчим часом не збираються. Інший держбанк, Ощадбанк, дотримується такої ж позиції.
TDK написав:Так, у коментарі ЕП у державному Приватбанку заявили, що поки не запускають можливість купівлі безготівкової валюти і найближчим часом не збираються. Інший держбанк, Ощадбанк, дотримується такої ж позиції.