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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 03 сер, 2022 21:24
Так, у коментарі ЕП у державному Приватбанку заявили, що поки не запускають можливість купівлі безготівкової валюти і найближчим часом не збираються. Інший держбанк, Ощадбанк, дотримується такої ж позиції.
Додано: Сер 03 сер, 2022 22:25
Ну, типу два державних продають, а ще два - ні. Можна проілюструвати будь-який матеріал
P.S. формально Газ не державний, але для статті би прокотило.
Додано: Чет 04 сер, 2022 01:47
Будет самое смешное, если через 3 месяца курс будет ниже, чем тот, по которому сейчас конвертируют
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