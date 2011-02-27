RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 21:24

Так, у коментарі ЕП у державному Приватбанку заявили, що поки не запускають можливість купівлі безготівкової валюти і найближчим часом не збираються. Інший держбанк, Ощадбанк, дотримується такої ж позиції.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/3/689985/
TDK
 
Повідомлень: 1003
З нами з: 28.10.10
Подякував: 75 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 22:25

  TDK написав:Так, у коментарі ЕП у державному Приватбанку заявили, що поки не запускають можливість купівлі безготівкової валюти і найближчим часом не збираються. Інший держбанк, Ощадбанк, дотримується такої ж позиції.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/3/689985/

Ну, типу два державних продають, а ще два - ні. Можна проілюструвати будь-який матеріал :D

P.S. формально Газ не державний, але для статті би прокотило.
klug
 
Повідомлень: 7205
З нами з: 18.08.14
Подякував: 306 раз.
Подякували: 994 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 01:47

Будет самое смешное, если через 3 месяца курс будет ниже, чем тот, по которому сейчас конвертируют
Tegularius
 
Повідомлень: 1817
З нами з: 11.02.14
Подякував: 238 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 03:51

  TDK написав:Так, у коментарі ЕП у державному Приватбанку заявили, що поки не запускають можливість купівлі безготівкової валюти і найближчим часом не збираються. Інший держбанк, Ощадбанк, дотримується такої ж позиції.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/3/689985/

Ехххххх, думав зайду по посиланні і там знайду відповідь, чим ці банки пояснюють свою відмову/не бажання "приєднатись до всіх" - але там ніхто не пояснює :roll:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3779
З нами з: 18.03.21
Подякував: 141 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
3
4
1
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 47602
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 24671
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5457
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.