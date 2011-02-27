Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Так, у коментарі ЕП у державному Приватбанку заявили, що поки не запускають можливість купівлі безготівкової валюти і найближчим часом не збираються. Інший держбанк, Ощадбанк, дотримується такої ж позиції.
TDK написав:Так, у коментарі ЕП у державному Приватбанку заявили, що поки не запускають можливість купівлі безготівкової валюти і найближчим часом не збираються. Інший держбанк, Ощадбанк, дотримується такої ж позиції.
TDK написав:Так, у коментарі ЕП у державному Приватбанку заявили, що поки не запускають можливість купівлі безготівкової валюти і найближчим часом не збираються. Інший держбанк, Ощадбанк, дотримується такої ж позиції.
Комісії при оформленні депозиту: - по 100 грн за відкриття поточних рахунків у гривні та долларі - 200 грн, - 500 грн комісія за придбання валюти на валютній біржі(меньше бути не може, бо це їх мінімалка). Разом 700 грн коміссій при відкритті депозиту
А курс то какой ? НБУ или НБУ+1% ? Сколько грн надо отдать чтобы купить $1300 ?