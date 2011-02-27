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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 21:24

Так, у коментарі ЕП у державному Приватбанку заявили, що поки не запускають можливість купівлі безготівкової валюти і найближчим часом не збираються. Інший держбанк, Ощадбанк, дотримується такої ж позиції.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/3/689985/
TDK
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 22:25

  TDK написав:Так, у коментарі ЕП у державному Приватбанку заявили, що поки не запускають можливість купівлі безготівкової валюти і найближчим часом не збираються. Інший держбанк, Ощадбанк, дотримується такої ж позиції.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/3/689985/

Ну, типу два державних продають, а ще два - ні. Можна проілюструвати будь-який матеріал :D

P.S. формально Газ не державний, але для статті би прокотило.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 01:47

Будет самое смешное, если через 3 месяца курс будет ниже, чем тот, по которому сейчас конвертируют
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 03:51

  TDK написав:Так, у коментарі ЕП у державному Приватбанку заявили, що поки не запускають можливість купівлі безготівкової валюти і найближчим часом не збираються. Інший держбанк, Ощадбанк, дотримується такої ж позиції.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/3/689985/

Ехххххх, думав зайду по посиланні і там знайду відповідь, чим ці банки пояснюють свою відмову/не бажання "приєднатись до всіх" - але там ніхто не пояснює :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 07:31

КредитВест банк наконец-то снизил минимальную сумму депозита.
Теперь можно и у них покупать валюту.

https://www.creditwest.ua/upload/iblock ... 54e6f9.pdf
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 07:41

  TDK написав:Січ-банк

Комісії при оформленні депозиту:
- по 100 грн за відкриття поточних рахунків у гривні та долларі - 200 грн,
- 500 грн комісія за придбання валюти на валютній біржі(меньше бути не може, бо це їх мінімалка).
Разом 700 грн коміссій при відкритті депозиту

А курс то какой ? НБУ или НБУ+1% ?
Сколько грн надо отдать чтобы купить $1300 ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 08:43

mustbe У них на сайте в новости указан курс 36,94 грн (получается НБУ + 1%)
https://www.sichbank.com.ua/kupuyte-dol ... ok-3-msyac
Svidlov
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 09:12

  Svidlov написав:mustbe У них на сайте в новости указан курс 36,94 грн (получается НБУ + 1%)
https://www.sichbank.com.ua/kupuyte-dol ... ok-3-msyac

И кроме этого берут ещё и 500грн ? Скромно.
Впрочем - всё равно выгоднее мони
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:54

Зміни в ОТП.
Сьогодні депозити відкривають по курсу 37,39.
+ 0.3% комісія.
В підсумку на депозит зараховується по курсу 37,50.

Слід враховувати, що видача з поточного при закінченні депозиту 1% (буде вже по 37,8771).

У відділенні ще згадують про 2% зарахування на поточний рахунок, проте за тарифами це стосується лише при зарахуванні готівкою на поточний рахунок. При переказах (розділ 3 тарифів) комісія не встановлюється, тобто не повинно бути цих 2%.
PPO
 
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