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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 03 сер, 2022 21:24
Так, у коментарі ЕП у державному Приватбанку заявили, що поки не запускають можливість купівлі безготівкової валюти і найближчим часом не збираються. Інший держбанк, Ощадбанк, дотримується такої ж позиції.
Додано: Сер 03 сер, 2022 22:25
Ну, типу два державних продають, а ще два - ні. Можна проілюструвати будь-який матеріал
P.S. формально Газ не державний, але для статті би прокотило.
Додано: Чет 04 сер, 2022 01:47
Будет самое смешное, если через 3 месяца курс будет ниже, чем тот, по которому сейчас конвертируют
Додано: Чет 04 сер, 2022 03:51
Ехххххх, думав зайду по посиланні і там знайду відповідь, чим ці банки пояснюють свою відмову/не бажання "приєднатись до всіх" - але там ніхто не пояснює
Додано: Чет 04 сер, 2022 07:31
КредитВест банк наконец-то снизил минимальную сумму депозита.
Теперь можно и у них покупать валюту.
Додано: Чет 04 сер, 2022 07:41
А курс то какой ? НБУ или НБУ+1% ?
Сколько грн надо отдать чтобы купить $1300 ?
Додано: Чет 04 сер, 2022 08:43
mustbe У них на сайте в новости указан курс 36,94 грн (получается НБУ + 1%)
Додано: Чет 04 сер, 2022 09:12
И кроме этого берут ещё и 500грн ? Скромно.
Впрочем - всё равно выгоднее мони
Додано: Чет 04 сер, 2022 11:54
Зміни в ОТП.
Сьогодні депозити відкривають по курсу 37,39.
+ 0.3% комісія.
В підсумку на депозит зараховується по курсу 37,50.
Слід враховувати, що видача з поточного при закінченні депозиту 1% (буде вже по 37,8771).
У відділенні ще згадують про 2% зарахування на поточний рахунок, проте за тарифами це стосується лише при зарахуванні готівкою на поточний рахунок. При переказах (розділ 3 тарифів) комісія не встановлюється, тобто не повинно бути цих 2%.
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