PPO написав:Зміни в ОТП.
Сьогодні депозити відкривають по курсу 37,39.
+ 0.3% комісія.
В підсумку на депозит зараховується по курсу 37,50.
Слід враховувати, що видача з поточного при закінченні депозиту 1% (буде вже по 37,8771).
У відділенні ще згадують про 2% зарахування на поточний рахунок, проте за тарифами це стосується лише при зарахуванні готівкою на поточний рахунок. При переказах (розділ 3 тарифів) комісія не встановлюється, тобто не повинно бути цих 2%.
Мені теж сьогодні сказали, що при видачі депозиту буде коміссія 2% від всієї суми