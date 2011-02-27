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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 14:15

  PPO написав:Зміни в ОТП.
Сьогодні депозити відкривають по курсу 37,39.
+ 0.3% комісія.
В підсумку на депозит зараховується по курсу 37,50.

Слід враховувати, що видача з поточного при закінченні депозиту 1% (буде вже по 37,8771).

У відділенні ще згадують про 2% зарахування на поточний рахунок, проте за тарифами це стосується лише при зарахуванні готівкою на поточний рахунок. При переказах (розділ 3 тарифів) комісія не встановлюється, тобто не повинно бути цих 2%.


Мені теж сьогодні сказали, що при видачі депозиту буде коміссія 2% від всієї суми
TDK
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 16:56

  PPO написав:Зміни в ОТП.
Сьогодні депозити відкривають по курсу 37,39.
+ 0.3% комісія.
В підсумку на депозит зараховується по курсу 37,50.


непонятная ситуация.
курс НБУ 36.57
межбанк может быть максимум 36.57+1%=36,94
комиссия ОТП за конвертация 0.3% = 37.05
т.е. 37.05 это максимум который ОТП мог списать с текущего гривневого счета
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 17:07

  uaprofi написав:непонятная ситуация.
курс НБУ 36.57
межбанк может быть максимум 36.57+1%=36,94
комиссия ОТП за конвертация 0.3% = 37.05
т.е. 37.05 это максимум который ОТП мог списать с текущего гривневого счета

Горох бреет по 37.50 и в ус не дует
mustbe
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