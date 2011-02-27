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PPO написав:Зміни в ОТП. Сьогодні депозити відкривають по курсу 37,39. + 0.3% комісія. В підсумку на депозит зараховується по курсу 37,50.
Слід враховувати, що видача з поточного при закінченні депозиту 1% (буде вже по 37,8771).
У відділенні ще згадують про 2% зарахування на поточний рахунок, проте за тарифами це стосується лише при зарахуванні готівкою на поточний рахунок. При переказах (розділ 3 тарифів) комісія не встановлюється, тобто не повинно бути цих 2%.
Мені теж сьогодні сказали, що при видачі депозиту буде коміссія 2% від всієї суми
uaprofi написав:непонятная ситуация. курс НБУ 36.57 межбанк может быть максимум 36.57+1%=36,94 комиссия ОТП за конвертация 0.3% = 37.05 т.е. 37.05 это максимум который ОТП мог списать с текущего гривневого счета
mustbe написав:Горох бреет по 37.50 и в ус не дует
я не клиент моно что там в выписке?
у ОТП это стандартная операция по стандартным тарифам. У них эти тарифы были и раньше. это для них совершенно стандартная операция - единственное что менеджер в отделении должен проконтролировать, что купленная валюта была отправлена на депозит.
Сьогодні витратив до обіду біля 10 хв. й відкрив соціальний депозит на 1350 вічнозелених в Укргазбанку. З нововведень: +270 грн. страховка Пробував відмовитись але повідомили усно - обов'язкова умова. Зате під кінець робочого дня долари було зараховано на депозитний рахунок. Ще до 5-и хв. щоб підписати й забрати договори. Ніяких черг не застав. (Не центральне відділення м. Львів)
Щось готівковий ринок штормить. Гуляють курсові хвилі по гривні й більше за день. На депозиті якось спокійніше й прогнозованіше видалось. Життя покаже чи правильно зробив.
ST_11 написав:Сьогодні витратив до обіду біля 10 хв. й відкрив соціальний депозит на 1350 вічнозелених в Укргазбанку. З нововведень: +270 грн. страховка Пробував відмовитись але повідомили усно - обов'язкова умова. Життя покаже чи правильно зробив.
ST_11 написав:Сьогодні витратив до обіду біля 10 хв. й відкрив соціальний депозит на 1350 вічнозелених в Укргазбанку. З нововведень: +270 грн. страховка Пробував відмовитись але повідомили усно - обов'язкова умова. Життя покаже чи правильно зробив.
270грн за левую страхивку - точно неправильно
Та це зрозуміло. Просто сприйняв це як оплату за сервіс та швидкість Не чекав довго ні оформлення ні купівлю із зарахуванням.