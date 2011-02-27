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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 14:15

  PPO написав:Зміни в ОТП.
Сьогодні депозити відкривають по курсу 37,39.
+ 0.3% комісія.
В підсумку на депозит зараховується по курсу 37,50.

Слід враховувати, що видача з поточного при закінченні депозиту 1% (буде вже по 37,8771).

У відділенні ще згадують про 2% зарахування на поточний рахунок, проте за тарифами це стосується лише при зарахуванні готівкою на поточний рахунок. При переказах (розділ 3 тарифів) комісія не встановлюється, тобто не повинно бути цих 2%.


Мені теж сьогодні сказали, що при видачі депозиту буде коміссія 2% від всієї суми
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 16:56

  PPO написав:Зміни в ОТП.
Сьогодні депозити відкривають по курсу 37,39.
+ 0.3% комісія.
В підсумку на депозит зараховується по курсу 37,50.


непонятная ситуация.
курс НБУ 36.57
межбанк может быть максимум 36.57+1%=36,94
комиссия ОТП за конвертация 0.3% = 37.05
т.е. 37.05 это максимум который ОТП мог списать с текущего гривневого счета
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 17:07

  uaprofi написав:непонятная ситуация.
курс НБУ 36.57
межбанк может быть максимум 36.57+1%=36,94
комиссия ОТП за конвертация 0.3% = 37.05
т.е. 37.05 это максимум который ОТП мог списать с текущего гривневого счета

Горох бреет по 37.50 и в ус не дует
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 17:24

  mustbe написав:Горох бреет по 37.50 и в ус не дует

я не клиент моно
что там в выписке?

у ОТП это стандартная операция по стандартным тарифам. У них эти тарифы были и раньше.
это для них совершенно стандартная операция - единственное что менеджер в отделении должен проконтролировать, что купленная валюта была отправлена на депозит.

И ещё один момент на мой взгляд - деньги после депозита не будут облагаться 1% согласно п.2.8. РКО
https://ru.otpbank.com.ua/pdf/privatecl ... 062022.pdf
- суми вкладів (строкових депозитів),виплачених на поточний рахунок
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 18:08

  mustbe написав:
  PPO написав:Зміни в ОТП.
Сьогодні депозити відкривають по курсу 37,39

То есть - просто нарисовали сами для себя такой курс, ушли от привязки к курсу НБУ ?
Пошли по кривой дорожке гороха и сурков ?


Виходить, що саме так.
Менеджер навіть показала з екрану монітора рознаядку, яка прийшла їм на пошту десь в районі 11 годин, про вказаний курс для депозиту.
PPO
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 18:37

Сьогодні витратив до обіду біля 10 хв. й відкрив соціальний депозит на 1350 вічнозелених в Укргазбанку. З нововведень: +270 грн. страховка :roll:
Пробував відмовитись але повідомили усно - обов'язкова умова. Зате під кінець робочого дня долари було зараховано на депозитний рахунок. Ще до 5-и хв. щоб підписати й забрати договори. Ніяких черг не застав. (Не центральне відділення м. Львів)

Щось готівковий ринок штормить. Гуляють курсові хвилі по гривні й більше за день. На депозиті якось спокійніше й прогнозованіше видалось. Життя покаже чи правильно зробив.
ST_11
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 18:40

  ST_11 написав:Сьогодні витратив до обіду біля 10 хв. й відкрив соціальний депозит на 1350 вічнозелених в Укргазбанку. З нововведень: +270 грн. страховка :roll:
Пробував відмовитись але повідомили усно - обов'язкова умова.
Життя покаже чи правильно зробив.

270грн за левую страхивку - точно неправильно
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 18:47

  mustbe написав:
  ST_11 написав:Сьогодні витратив до обіду біля 10 хв. й відкрив соціальний депозит на 1350 вічнозелених в Укргазбанку. З нововведень: +270 грн. страховка :roll:
Пробував відмовитись але повідомили усно - обов'язкова умова.
Життя покаже чи правильно зробив.

270грн за левую страхивку - точно неправильно

Та це зрозуміло. Просто сприйняв це як оплату за сервіс та швидкість 8)
Не чекав довго ні оформлення ні купівлю із зарахуванням.
ST_11
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