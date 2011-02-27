А чого так мало інфи про Укрексім?
Поділіться враженнями.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 04 сер, 2022 20:32
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
А чого так мало інфи про Укрексім?
Поділіться враженнями.
Додано: Чет 04 сер, 2022 20:35
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
klug, комиссия есть 0,2 %.
Додано: Чет 04 сер, 2022 21:11
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Там трохи "совок". Хоча курс добрий і комісія низька.
На відміну від УкрГаз/ОТП/ТАС тобі роблять лише поточні рахунки, але не картку. Поповнити безготівкою тільки по IBAN (довше), а на картку з Моно не штовхнеш. Ну або готівкою. Замовити миттєву картку не можна навіть за гроші - випускають лише іменні (строк - тиждень).
Так як картки нема, то в інтернет-банкінг зайти щоб перевірити чи потрапила гривня на рахунок не можна.
Правда коли доларовий депозит вже відкрили, то валютну картку зробили (забрати за тиждень).
Прийшов відкривати депозит в кінці липня, оформили рахунки в перший день, а відкрили депозит лише на початку серпня. Тобто 2 раза ходити.
Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:29
мне сразу открыли баксокарту.
И 2 раза ходить ((
Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:50
+1 банк в табличку
viewtopic.php?p=5469931#p5469931
Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:52
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Що там моня - далі пА 37,50?
Бо вже а-банка теж зробила онлайн і вже попустилась з 38,99 на 37,59!
Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:57
|