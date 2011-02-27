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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 9101112>
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 20:32

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

А чого так мало інфи про Укрексім?
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ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 20:35

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

klug, комиссия есть 0,2 %.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 21:11

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  ihorsic написав:А чого так мало інфи про Укрексім?
Поділіться враженнями.

Там трохи "совок". Хоча курс добрий і комісія низька.

На відміну від УкрГаз/ОТП/ТАС тобі роблять лише поточні рахунки, але не картку. Поповнити безготівкою тільки по IBAN (довше), а на картку з Моно не штовхнеш. Ну або готівкою. Замовити миттєву картку не можна навіть за гроші - випускають лише іменні (строк - тиждень).
Так як картки нема, то в інтернет-банкінг зайти щоб перевірити чи потрапила гривня на рахунок не можна.
Правда коли доларовий депозит вже відкрили, то валютну картку зробили (забрати за тиждень).

Прийшов відкривати депозит в кінці липня, оформили рахунки в перший день, а відкрили депозит лише на початку серпня. Тобто 2 раза ходити.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:29

  foxluck написав:
  ihorsic написав:А чого так мало інфи про Укрексім?
Поділіться враженнями.

Там трохи "совок". Хоча курс добрий і комісія низька.

На відміну від УкрГаз/ОТП/ТАС тобі роблять лише поточні рахунки, але не картку.

Так як картки нема, то в інтернет-банкінг зайти щоб перевірити чи потрапила гривня на рахунок не можна.

Тобто 2 раза ходити.
мне сразу открыли баксокарту.
И 2 раза ходить ((
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:50

+1 банк в табличку

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:52

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Що там моня - далі пА 37,50?

Бо вже а-банка теж зробила онлайн і вже попустилась з 38,99 на 37,59!
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:57

  Успіх написав:Що там моня - далі пА 37,50?
Бо вже а-банка теж зробила онлайн і вже попустилась з 38,99 на 37,59!

Кстати - курсы Мони и Абанки - не фиксированы, а берутся с сайтов банок.
Если будут изменения - в таблице это будет видно.

+РВС, ждём подробности
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:44

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Зробив огляд банків де можна купити валюту під депо по пільговому курсу
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:44

РВС
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