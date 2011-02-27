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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:50

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Кстати - курсы Мони и Абанки - не фиксированы, а берутся с сайтов банок.

Тобто, щодня може бути новий курс у них?(на їхньому сайті/в додатку) ?

Але в них (і ще в Акорда) - перевага у відкритті депо онлайн!
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:53

Конкорд

Курс стандартний
Ставка 3% на 3 місяці
Коміссія 100 грн
Оформлення 40 хвилин при тому, що в мене вже були рахунки в грн та дол
До каси 50 100 грн
TDK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:59

  TDK написав:РВС
Відповідь гарячої лінії

По курсу НБУ + 1 % за умови відкриття депозиту від 3 місяців.
Додаткових комісій немає

За открытие счетов нема комиса ? Точно ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:35

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  Успіх написав:може бути новий курс у них?

У моно поки, що було так 37,03-37,9-37,5
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:56

Неточно, слова гарячки треба перевіряти...
TDK
 
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