Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:50
mustbe написав:
Кстати - курсы Мони и Абанки - не фиксированы, а берутся с сайтов банок.
Тобто, щодня може бути новий курс у них?(на їхньому сайті/в додатку) ?
Але в них (і ще в Акорда) - перевага у відкритті депо онлайн!
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:53
Конкорд
Курс стандартний Ставка 3% на 3 місяці Коміссія 100 грн Оформлення 40 хвилин при тому, що в мене вже були рахунки в грн та дол До каси 50 100 грн
TDK
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:59
TDK написав:
РВС
Відповідь гарячої лінії
По курсу НБУ + 1 % за умови відкриття депозиту від 3 місяців.
Додаткових комісій немає
За открытие счетов нема комиса ? Точно ?
mustbe
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:35
Успіх написав:
може бути новий курс у них?
У моно поки, що було так 37,03-37,9-37,5
Arbitr
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:56
Неточно, слова гарячки треба перевіряти...
TDK
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:45
Успіх написав: mustbe написав:
Кстати - курсы Мони и Абанки - не фиксированы, а берутся с сайтов банок.
Тобто, щодня може бути новий курс у них?(на їхньому сайті/в додатку) ?
Як можна ставити запитання про "щодня", коли моно примудрився двічі
за годину
змінити курс?
mustbe
писав, що в його таблиці підтягують актуальні курси цих чудо банок на момент перегляду.
klug
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:19
J
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:35
ничего про банк не слышал...
надежный банк? (в плане минимальных перспектив введения ВА в ближайшие 3+ месяца)
flysoulfly
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:42
mustbe написав: TDK написав:
РВС
Відповідь гарячої лінії
По курсу НБУ + 1 % за умови відкриття депозиту від 3 місяців.
Додаткових комісій немає
За открытие счетов нема комиса ? Точно ?
У гілці РВС банку кажуть, що по 100 грн за кожний відкритий рахунок. Разом 200 грн.
TDK
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 19:23
flysoulfly написав:
ничего про банк не слышал...
надежный банк? (в плане минимальных перспектив введения ВА в ближайшие 3+ месяца)
мутняк якийсь, до сих пір було ось так
https://chas.news/news/timoshenko-i-med ... -leschenko
greenozon
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