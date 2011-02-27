Комиссия 0,2 %.
Ответ представителя банка в
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 05 сер, 2022 21:15
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Комиссия 0,2 %.
Ответ представителя банка в
Додано: П'ят 05 сер, 2022 22:00
Так, комісія 100 грн при сумі 50 000 грн.(0,2%)
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