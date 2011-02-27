RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 21:15

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  TDK написав:Конкорд

Курс стандартний
Ставка 3% на 3 місяці
Коміссія 100 грн
Комиссия 0,2 %.
Ответ представителя банка в www.facebook.com
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4638
З нами з: 08.03.18
Подякував: 494 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 22:00

  Howl написав:
  TDK написав:Конкорд

Курс стандартний
Ставка 3% на 3 місяці
Коміссія 100 грн
Комиссия 0,2 %.
Ответ представителя банка в www.facebook.com

Так, комісія 100 грн при сумі 50 000 грн.(0,2%)
TDK
 
Повідомлень: 1012
З нами з: 28.10.10
Подякував: 76 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 12:59

  greenozon написав:
  flysoulfly написав:
ничего про банк не слышал...
надежный банк? (в плане минимальных перспектив введения ВА в ближайшие 3+ месяца)


мутняк якийсь, до сих пір було ось так
https://chas.news/news/timoshenko-i-med ... -leschenko


Повідомив Сергій Лещенко ...
Якщо це той "заслужений залізничник", дружина якого гастролює на росії - значить просто вкид!
V2
4
 
Повідомлень: 7615
З нами з: 03.07.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 1272 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 13:28

Банк Український Капітал
https://ukrcapital.com.ua/uk/novyny/kupuite-bezhotivkovu-inozemnu-valiutu-z-podalshym-rozmishchenniam-kuplenoi-valiuty-na-strokovomu-vkladi-depozyti-komfort.html
J
 
Повідомлень: 5325
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10111213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 47657
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 24689
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5468
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3463)
07.08.2022 15:23
Альфа-Банк (4049)
07.08.2022 14:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.