Комиссия 0,2 %.
Ответ представителя банка в
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 21:15
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Комиссия 0,2 %.
Ответ представителя банка в
Додано: П'ят 05 сер, 2022 22:00
Так, комісія 100 грн при сумі 50 000 грн.(0,2%)
Додано: Суб 06 сер, 2022 12:59
Повідомив Сергій Лещенко ...
Якщо це той "заслужений залізничник", дружина якого гастролює на росії - значить просто вкид!
Додано: Суб 06 сер, 2022 23:05
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
а что по Кредобанку?
Додано: Нед 07 сер, 2022 08:19
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
также Альфа начинает с понедельника в отделении по курсу межбанка
Додано: Нед 07 сер, 2022 13:28
Додано: Нед 07 сер, 2022 17:03
оно канєшно так, та....
имхо банк ,как и Глобус, имеет свойство "чем дальше в лес" менять условия договоров, тарифы и подобное.
И валюту им я не доверил бы , да еще сейчас.
Додано: Нед 07 сер, 2022 17:09
Додано: Нед 07 сер, 2022 22:33
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Ну как бы идея на первый взгляд интересная. Но это играет ровно до того момента, пока на трехмесячных счетах не соберутся многоярдные суммы.
Кто верит в то, что через три месяца наши банки отоварят страждущих на хотя бы полярда-ярд зелени наличными?
Есть такая народная мудрость.
Если ты одолжил соседу 100 грн, как отдать - его проблема.
Если же ты одолжил ему же 100 куе, то как вернуть - это уже твоя проблема.
С валютными депо за гривну будет та же история.
Тема будет работать, пока не наберут критическую массу. А дальше будет либо на руки гривной по эрзацкурсу, либо принудительное продление, либо "по приносу" согласно очереди лет через...
Склоняюсь к тому, что банки предложат на выбор один из трех вариантов.
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