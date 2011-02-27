Додано: Нед 07 сер, 2022 22:33

Ну как бы идея на первый взгляд интересная. Но это играет ровно до того момента, пока на трехмесячных счетах не соберутся многоярдные суммы.

Кто верит в то, что через три месяца наши банки отоварят страждущих на хотя бы полярда-ярд зелени наличными?

Есть такая народная мудрость.

Если ты одолжил соседу 100 грн, как отдать - его проблема.

Если же ты одолжил ему же 100 куе, то как вернуть - это уже твоя проблема.

С валютными депо за гривну будет та же история.

Тема будет работать, пока не наберут критическую массу. А дальше будет либо на руки гривной по эрзацкурсу, либо принудительное продление, либо "по приносу" согласно очереди лет через...

Склоняюсь к тому, что банки предложат на выбор один из трех вариантов.