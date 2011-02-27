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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 07 сер, 2022 23:33
ConcordBank анонсував ще й дистанційку у додатку NEOBANK: "Наразі послуга доступна у всіх відділеннях ConcordBank, а незабаром ще й у додатку NEOBANK. Та про це ми повідомимо окремо"
Додано: Пон 08 сер, 2022 12:21
По альфе - уточнил у персмена по процедуре открытия конвертационного депо в отделении, которые запустили с сегодняшнего дня. Для депо надо открывать 2 текущих в грн. и баксе. Открыть их можно и самому в сэнсе - это бесплатно. Открыть депо с карт якобы нельзя. По времени - надо чтобы заявка на МВРУ на покупку валюты ушла до 12 часов дня. То есть все документы должны быть подписаны и деньги внесены до этого времени. По курсу он сказал будет курс НБУ +1% + 0,5% комиссия банка
Додано: Пон 08 сер, 2022 12:37
так розумию, через PKO выходим щрнайменш на ринок Польши
похоже, не только у Альфы все молодежь умотала
Додано: Пон 08 сер, 2022 12:48
Все подтверждаю, счета открываются через Sense App, комиссия за обмен 0.5%, в отделении сотрудники сами еще пока разбираются, в итоге с 10 до 12 заявку на покупку валюты так и не смогли оформить (ждали от бэк-офиса какого-то одобрения/подтверждения). Также пока непонятно, будет ли в итоге комиссия за выдачу наличной валюты с депо - по крайней мере, мне менеджер не смогла с уверенностью ответить.
Из других нюансов - по текущим счетам у альфы есть "
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