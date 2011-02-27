|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 07 сер, 2022 23:33
ConcordBank анонсував ще й дистанційку у додатку NEOBANK: "Наразі послуга доступна у всіх відділеннях ConcordBank, а незабаром ще й у додатку NEOBANK. Та про це ми повідомимо окремо"
Додано: Пон 08 сер, 2022 12:21
По альфе - уточнил у персмена по процедуре открытия конвертационного депо в отделении, которые запустили с сегодняшнего дня. Для депо надо открывать 2 текущих в грн. и баксе. Открыть их можно и самому в сэнсе - это бесплатно. Открыть депо с карт якобы нельзя. По времени - надо чтобы заявка на МВРУ на покупку валюты ушла до 12 часов дня. То есть все документы должны быть подписаны и деньги внесены до этого времени. По курсу он сказал будет курс НБУ +1% + 0,5% комиссия банка
Додано: Пон 08 сер, 2022 12:37
так розумию, через PKO выходим щрнайменш на ринок Польши
похоже, не только у Альфы все молодежь умотала
Додано: Пон 08 сер, 2022 12:48
Все подтверждаю, счета открываются через Sense App, комиссия за обмен 0.5%, в отделении сотрудники сами еще пока разбираются, в итоге с 10 до 12 заявку на покупку валюты так и не смогли оформить (ждали от бэк-офиса какого-то одобрения/подтверждения). Также пока непонятно, будет ли в итоге комиссия за выдачу наличной валюты с депо - по крайней мере, мне менеджер не смогла с уверенностью ответить.
Из других нюансов - по текущим счетам у альфы есть "
Додано: Пон 08 сер, 2022 14:34
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Если у вас есть пакетная валютная карта - делайте возврат депо на нее - снятие депо с такой карты бесплатно. Плюс 2 раза в месяц снятие любой валюты с такой карты бесплатно в отделении
Додано: Пон 08 сер, 2022 19:29
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
спасибо
куда-то пропали из таблицы 120 грн за открытие счетов (100+20) в Аккорде
Додано: Пон 08 сер, 2022 22:08
Додано: Пон 08 сер, 2022 23:14
Прийшов в банк, став клієнтом, оформив безкоштовну Найкращу картку (гривня), вдома встановив додаток, відкрив віртуальну Приватну картку ($), далі купив валюту он-лайн. Приходить повідомлення: якщо до кінця дня не оформиш депо-- валюта піде назад в гривню. Відкриваєш $ депо.
Додано: Вів 09 сер, 2022 12:19
РВС банк
По 100 грн за каждый счет - гривневый и валютный. Итого 200 грн
Комиссия за покупку доллларов на бирже - 0,4%. С 50 000 грн - 200 грн.
Курс покупки стандартный: 39,63
Планируют изменить комиссии в ближайшее время. В какую сторону - неизвестно.
Update.
Ошибка в курсе покупки.
Правильный курс: 36.93
Востаннє редагувалось TDK в Вів 09 сер, 2022 13:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 09 сер, 2022 12:59
|