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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 23:33

ConcordBank анонсував ще й дистанційку у додатку NEOBANK: "Наразі послуга доступна у всіх відділеннях ConcordBank, а незабаром ще й у додатку NEOBANK. Та про це ми повідомимо окремо" https://concord.ua/news/kupujte-bezgoti ... id-depozit
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 12:21

По альфе - уточнил у персмена по процедуре открытия конвертационного депо в отделении, которые запустили с сегодняшнего дня. Для депо надо открывать 2 текущих в грн. и баксе. Открыть их можно и самому в сэнсе - это бесплатно. Открыть депо с карт якобы нельзя. По времени - надо чтобы заявка на МВРУ на покупку валюты ушла до 12 часов дня. То есть все документы должны быть подписаны и деньги внесены до этого времени. По курсу он сказал будет курс НБУ +1% + 0,5% комиссия банка
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 12:37

  camerondallas120530 написав:а что по Кредобанку?

https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... ty-na-mvru


на Міжнарожному валютному ринку України (МВРУ)


так розумию, через PKO выходим щрнайменш на ринок Польши :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

похоже, не только у Альфы все молодежь умотала
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 12:48

  WallNutPen написав:По альфе - уточнил у персмена по процедуре открытия конвертационного депо в отделении, которые запустили с сегодняшнего дня. Для депо надо открывать 2 текущих в грн. и баксе. Открыть их можно и самому в сэнсе - это бесплатно. Открыть депо с карт якобы нельзя. По времени - надо чтобы заявка на МВРУ на покупку валюты ушла до 12 часов дня. То есть все документы должны быть подписаны и деньги внесены до этого времени. По курсу он сказал будет курс НБУ +1% + 0,5% комиссия банка


Все подтверждаю, счета открываются через Sense App, комиссия за обмен 0.5%, в отделении сотрудники сами еще пока разбираются, в итоге с 10 до 12 заявку на покупку валюты так и не смогли оформить (ждали от бэк-офиса какого-то одобрения/подтверждения). Также пока непонятно, будет ли в итоге комиссия за выдачу наличной валюты с депо - по крайней мере, мне менеджер не смогла с уверенностью ответить.

Из других нюансов - по текущим счетам у альфы есть "комиссия за неактивность" после полугода отсутствия транзакций на которую многие жалуются, нужно не забыть закрыть или провести пару грн туда-сюда.
mixmax
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 14:34

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  mixmax написав:Также пока непонятно, будет ли в итоге комиссия за выдачу наличной валюты с депо - по крайней мере, мне менеджер не смогла с уверенностью ответить.
Если у вас есть пакетная валютная карта - делайте возврат депо на нее - снятие депо с такой карты бесплатно. Плюс 2 раза в месяц снятие любой валюты с такой карты бесплатно в отделении
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 19:29

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  WallNutPen написав:Если у вас есть пакетная валютная карта - делайте возврат депо на нее - снятие депо с такой карты бесплатно. Плюс 2 раза в месяц снятие любой валюты с такой карты бесплатно в отделении

спасибо

  mustbe написав:Запилил новую табличку - Клуб 50к
Интересная тема.
Обсуждаем, редактируем, обновляем инфу.

куда-то пропали из таблицы 120 грн за открытие счетов (100+20) в Аккорде
mixmax
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 22:08

  mixmax написав:куда-то пропали из таблицы 120 грн за открытие счетов (100+20) в Аккорде

Так вони ж опціональні - головне Найкращу відкрити, а далі самостійно хоч з окопу, хоч з чергування у женевському ТРО.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 23:14

  mixmax написав:куда-то пропали из таблицы 120 грн за открытие счетов (100+20) в Аккорде

Прийшов в банк, став клієнтом, оформив безкоштовну Найкращу картку (гривня), вдома встановив додаток, відкрив віртуальну Приватну картку ($), далі купив валюту он-лайн. Приходить повідомлення: якщо до кінця дня не оформиш депо-- валюта піде назад в гривню. Відкриваєш $ депо.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:19

РВС банк

По 100 грн за каждый счет - гривневый и валютный. Итого 200 грн
Комиссия за покупку доллларов на бирже - 0,4%. С 50 000 грн - 200 грн.
Курс покупки стандартный: 39,63

Планируют изменить комиссии в ближайшее время. В какую сторону - неизвестно.

Update.
Ошибка в курсе покупки.
Правильный курс: 36.93
Востаннє редагувалось TDK в Вів 09 сер, 2022 13:43, всього редагувалось 1 раз.
TDK
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:59

  TDK написав:РВС банк
По 100 грн за каждый счет - гривневый и валютный. Итого 200 грн
Комиссия за покупку доллларов на бирже - 0,4%. С 50 000 грн - 200 грн.
Курс покупки стандартный: 39,63

Это теория или практика ?
Стандартный курс - это 36.9343.
Откуда нарисовался 39.63 ?
mustbe
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