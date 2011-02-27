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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 09 сер, 2022 13:00
TDK написав:
Курс покупки стандартный: 39,63
Ох і стандарти у Вас. Певно доплата за надійність банки.
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klug
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Додано: Вів 09 сер, 2022 13:02
klug написав: TDK написав:
Курс покупки стандартный: 39,63
Ох і стандарти у Вас. Певно доплата за надійність банки.
Валютообмен проходит по самым наивысшим стандартам ! )))
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mustbe
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Додано: Вів 09 сер, 2022 13:41
mustbe написав: TDK написав:
РВС банк
По 100 грн за каждый счет - гривневый и валютный. Итого 200 грн
Комиссия за покупку доллларов на бирже - 0,4%. С 50 000 грн - 200 грн.
Курс покупки стандартный: 39,63
Это теория или практика ?
Стандартный курс - это 36.9343.
Откуда нарисовался 39.63 ?
Перепутал цифры )
Ваш вариант правильный - стандартный
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TDK
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