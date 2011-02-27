Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 09 сер, 2022 13:00
TDK написав:
Курс покупки стандартный: 39,63
Ох і стандарти у Вас. Певно доплата за надійність банки.
klug
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Додано: Вів 09 сер, 2022 13:02
klug написав: TDK написав:
Курс покупки стандартный: 39,63
Ох і стандарти у Вас. Певно доплата за надійність банки.
Валютообмен проходит по самым наивысшим стандартам ! )))
mustbe
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Додано: Вів 09 сер, 2022 13:41
mustbe написав: TDK написав:
РВС банк
По 100 грн за каждый счет - гривневый и валютный. Итого 200 грн
Комиссия за покупку доллларов на бирже - 0,4%. С 50 000 грн - 200 грн.
Курс покупки стандартный: 39,63
Это теория или практика ?
Стандартный курс - это 36.9343.
Откуда нарисовался 39.63 ?
Перепутал цифры )
Ваш вариант правильный - стандартный
TDK
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Додано: Вів 09 сер, 2022 15:58
Приїхали... Викреслюйте Січ. "БАНК СІЧ" віднесено до категорії неплатоспроможних:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-bank ... spromojnih
Відшкодування коштів у ₴ за курсом НБУ. Співчуття постраждалим...
Visky
Повідомлень: 913
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Додано: Вів 09 сер, 2022 20:34
По чем купили, по тому и получат
Investor_K
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Додано: Вів 09 сер, 2022 20:54
Где актупльный список банков?
Investor_K
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Додано: Вів 09 сер, 2022 21:56
Investor_K написав:
Где актупльный список банков?
на выплату с Фонда Гарантирования ?
flysoulfly
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Додано: Сер 10 сер, 2022 04:12
Investor_K написав:
По чем купили, по тому и получат
Купували по курсу НБУ+1% + коміс, отримувати ще невідомо коли за курсом НБУ мінус витрачений час, зусилля та нерви
Visky
Повідомлень: 913
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Подякували: 69 раз.
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