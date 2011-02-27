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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:00

  TDK написав:Курс покупки стандартный: 39,63

Ох і стандарти у Вас. Певно доплата за надійність банки.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:02

  klug написав:
  TDK написав:Курс покупки стандартный: 39,63

Ох і стандарти у Вас. Певно доплата за надійність банки.

Валютообмен проходит по самым наивысшим стандартам ! )))
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:41

  mustbe написав:
  TDK написав:РВС банк
По 100 грн за каждый счет - гривневый и валютный. Итого 200 грн
Комиссия за покупку доллларов на бирже - 0,4%. С 50 000 грн - 200 грн.
Курс покупки стандартный: 39,63

Это теория или практика ?
Стандартный курс - это 36.9343.
Откуда нарисовался 39.63 ?


Перепутал цифры )
Ваш вариант правильный - стандартный
TDK
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 15:58

Приїхали... Викреслюйте Січ. "БАНК СІЧ" віднесено до категорії неплатоспроможних: https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-bank ... spromojnih
Відшкодування коштів у ₴ за курсом НБУ. Співчуття постраждалим...
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:34

  Visky написав:Приїхали... Викреслюйте Січ. "БАНК СІЧ" віднесено до категорії неплатоспроможних: https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-bank ... spromojnih
Відшкодування коштів у ₴ за курсом НБУ. Співчуття постраждалим...

По чем купили, по тому и получат
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:54

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Где актупльный список банков?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 21:56

  Investor_K написав:Где актупльный список банков?
на выплату с Фонда Гарантирования ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 04:12

  Investor_K написав:
  Visky написав:Приїхали... Викреслюйте Січ. "БАНК СІЧ" віднесено до категорії неплатоспроможних: https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-bank ... spromojnih
Відшкодування коштів у ₴ за курсом НБУ. Співчуття постраждалим...

По чем купили, по тому и получат

Купували по курсу НБУ+1% + коміс, отримувати ще невідомо коли за курсом НБУ мінус витрачений час, зусилля та нерви
Visky
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