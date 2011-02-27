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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 12:36

  klug написав:Панове, пишуть, що з понеділка оформлює Кредо, але інформація щодо умов сумнівна. Хтось щось чув?

https://kredobank.com.ua/about/pres-sluzhba/news/kredobank-vprovadyv-mozhlyvist-kupivli-bezgotivkovoyi-valyuty-pid-depozyt
valya
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 12:51

Пильнуйте Газ, кажуть, що почали викочувати оновлення - курс 37. У мене поки тихо.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 12:53

  valya написав:
  klug написав:Панове, пишуть, що з понеділка оформлює Кредо, але інформація щодо умов сумнівна. Хтось щось чув?

https://kredobank.com.ua/about/pres-sluzhba/news/kredobank-vprovadyv-mozhlyvist-kupivli-bezgotivkovoyi-valyuty-pid-depozyt

Курс?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:13

газ же вроде обещал сделать он-лайн. Когда уже?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:30

  uaprofi написав:газ же вроде обещал сделать он-лайн. Когда уже?

Я ж написав, що пильнуйте. Люди вже скріншотами вихваляються.
klug
 
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