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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 10 сер, 2022 12:36
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valya
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Додано: Сер 10 сер, 2022 12:51
Пильнуйте Газ, кажуть, що почали викочувати оновлення - курс 37. У мене поки тихо.
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klug
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Додано: Сер 10 сер, 2022 12:53
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klug
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Додано: Сер 10 сер, 2022 14:13
газ же вроде обещал сделать он-лайн. Когда уже?
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uaprofi
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Додано: Сер 10 сер, 2022 14:30
uaprofi написав:
газ же вроде обещал сделать он-лайн. Когда уже?
Я ж написав, що пильнуйте. Люди вже скріншотами вихваляються.
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klug
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