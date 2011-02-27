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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 10 сер, 2022 12:36
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valya
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Додано: Сер 10 сер, 2022 12:51
Пильнуйте Газ, кажуть, що почали викочувати оновлення - курс 37. У мене поки тихо.
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klug
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Додано: Сер 10 сер, 2022 12:53
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klug
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Додано: Сер 10 сер, 2022 14:13
газ же вроде обещал сделать он-лайн. Когда уже?
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uaprofi
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Додано: Сер 10 сер, 2022 14:30
uaprofi написав:
газ же вроде обещал сделать он-лайн. Когда уже?
Я ж написав, що пильнуйте. Люди вже скріншотами вихваляються.
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klug
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Додано: Сер 10 сер, 2022 19:54
Прокредит когда юужет в клубе?
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Investor_K
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Додано: Чет 11 сер, 2022 07:50
klug написав: uaprofi написав:
газ же вроде обещал сделать он-лайн. Когда уже?
Я ж написав, що пильнуйте. Люди вже скріншотами вихваляються.
Вночі була обнова. З'явилась кнопка "відкрити новий депозит"=>"Валютний еко депозит". Щоправда при намаганні тиснути пише, що це можливо зробити лише з 9 до 16:45
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WallNutPen
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Додано: Чет 11 сер, 2022 07:58
Investor_K написав:Прокредит
когда юужет в клубе?
а зачем им вкладчики, особенно валютные?
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flysoulfly
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Додано: Чет 11 сер, 2022 08:17
WallNutPen написав: klug написав: uaprofi написав:
газ же вроде обещал сделать он-лайн. Когда уже?
Я ж написав, що пильнуйте. Люди вже скріншотами вихваляються.
Вночі була обнова. З'явилась кнопка "відкрити новий депозит"=>"Валютний еко депозит". Щоправда при намаганні тиснути пише, що це можливо зробити лише з 9 до 16:45
Вже тестую
Комісію рахують у ліміт, тому дають відкрити лише на $1347. Зручність, звичайно, не моно: треба створити ЕЦП від УГБ, підписати ним заяви і чекати без жодних ознак того запустився процес чи ні.
UPD. гроші списали, отже щось закрутилось.
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klug
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Додано: Чет 11 сер, 2022 08:29
Кстати газ даёт открыть также депо ещё и в евро (курс 37,8853 и при покупке 1310 евро комис 248,15).
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WallNutPen
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