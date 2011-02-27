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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 11 сер, 2022 08:37
WallNutPen написав:
Кстати газ даёт открыть также депо ещё и в евро (курс 37,8853 и при покупке 1310 евро комис 248,15).
"ещё" или "один из двух" ?
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flysoulfly
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