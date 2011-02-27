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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 11 сер, 2022 08:37
WallNutPen написав:
Кстати газ даёт открыть также депо ещё и в евро (курс 37,8853 и при покупке 1310 евро комис 248,15).
"ещё" или "один из двух" ?
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flysoulfly
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Додано: Чет 11 сер, 2022 09:00
flysoulfly написав: WallNutPen написав:
Кстати газ даёт открыть также депо ещё и в евро (курс 37,8853 и при покупке 1310 евро комис 248,15).
"ещё" или "один из двух" ?
Я так понимаю в пределах лимита 50000 грн. в месяц вы можете открыть несколько депо в разных валютах
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WallNutPen
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Додано: Чет 11 сер, 2022 09:01
а если курс упадет?
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Примат
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Додано: Чет 11 сер, 2022 09:05
Примат написав:
а если курс упадет?
жизнь=казино
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flysoulfly
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Додано: Чет 11 сер, 2022 09:13
а не выходя из дома, через мобильное приложение, можно открыть валютный депозит?
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Додано: Чет 11 сер, 2022 09:14
Примат написав:
а не выходя из дома, через мобильное приложение, можно открыть валютный депозит?
Ви повідомлення інших читаєте чи тільки вкидуєте?
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klug
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Додано: Чет 11 сер, 2022 09:17
klug написав: Примат написав:
а не выходя из дома, через мобильное приложение, можно открыть валютный депозит?
Ви повідомлення інших читаєте чи тільки вкидуєте?
промахнулся темой, думал, что это УкрГазБанк
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Додано: Чет 11 сер, 2022 09:19
klug написав:
UPD. гроші списали, отже щось закрутилось.
Уже відкрився депо - усього за годину впоралися. Батут працює!
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Додано: Чет 11 сер, 2022 09:23
Примат написав:
а если курс упадет?
На это и был расчет у банков.
Равновесный курс 12, об этом еще мудрая Гонтарева говорила.
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Додано: Чет 11 сер, 2022 09:24
klug написав:
Комісію рахують у ліміт, тому дають відкрити лише на $1347
В каких ещё банках комис за обмен входит в лимит ?
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