RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 15161718>
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 08:37

  WallNutPen написав:Кстати газ даёт открыть также депо ещё и в евро (курс 37,8853 и при покупке 1310 евро комис 248,15).

"ещё" или "один из двух" ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 801
З нами з: 13.01.09
Подякував: 316 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 09:00

  flysoulfly написав:
  WallNutPen написав:Кстати газ даёт открыть также депо ещё и в евро (курс 37,8853 и при покупке 1310 евро комис 248,15).

"ещё" или "один из двух" ?

Я так понимаю в пределах лимита 50000 грн. в месяц вы можете открыть несколько депо в разных валютах
WallNutPen
 
Повідомлень: 849
З нами з: 08.06.20
Подякував: 20 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 09:01

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

а если курс упадет?
Примат
 
Повідомлень: 173
З нами з: 09.12.21
Подякував: 7 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 09:05

  Примат написав:а если курс упадет?
жизнь=казино
flysoulfly
 
Повідомлень: 801
З нами з: 13.01.09
Подякував: 316 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 09:13

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

а не выходя из дома, через мобильное приложение, можно открыть валютный депозит?
Примат
 
Повідомлень: 173
З нами з: 09.12.21
Подякував: 7 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 09:14

  Примат написав:а не выходя из дома, через мобильное приложение, можно открыть валютный депозит?

Ви повідомлення інших читаєте чи тільки вкидуєте?
klug
 
Повідомлень: 7231
З нами з: 18.08.14
Подякував: 307 раз.
Подякували: 999 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 09:17

  klug написав:
  Примат написав:а не выходя из дома, через мобильное приложение, можно открыть валютный депозит?

Ви повідомлення інших читаєте чи тільки вкидуєте?

промахнулся темой, думал, что это УкрГазБанк
Примат
 
Повідомлень: 173
З нами з: 09.12.21
Подякував: 7 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 09:19

  klug написав:UPD. гроші списали, отже щось закрутилось.

Уже відкрився депо - усього за годину впоралися. Батут працює!
klug
 
Повідомлень: 7231
З нами з: 18.08.14
Подякував: 307 раз.
Подякували: 999 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 09:23

  Примат написав:а если курс упадет?

На это и был расчет у банков.
Равновесный курс 12, об этом еще мудрая Гонтарева говорила.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11377
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1530 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 09:24

  klug написав:Комісію рахують у ліміт, тому дають відкрити лише на $1347

В каких ещё банках комис за обмен входит в лимит ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6338
З нами з: 27.12.17
Подякував: 140 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 15161718>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 47987
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 24770
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5519
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3482)
11.08.2022 11:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.