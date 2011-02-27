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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 11 сер, 2022 09:26
WallNutPen написав:
Кстати газ даёт открыть также депо ещё и в евро (курс 37,8853 и при покупке 1310 евро комис 248,15).
Главное, чтобы он потом осенью в Евро же и выдал.
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antey1969
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Додано: Чет 11 сер, 2022 09:42
klug написав: klug написав:
UPD. гроші списали, отже щось закрутилось.
Уже відкрився депо - усього за годину впоралися. Батут працює!
робили з грнПрозапаса й на $Прозапас?
списало без доп. коміса (з Прозапаса) ?
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Чет 11 сер, 2022 09:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 сер, 2022 09:44
flysoulfly написав: Примат написав:
а если курс упадет?
жизнь=казино
еще бы знать, что по окончанию депозита тебе его выдадут в $, а не гривней по особому курсу
Сейчас, если на карте $, тебе наличные доллары в банке выдадут?
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Додано: Чет 11 сер, 2022 09:50
antey1969 написав:
Главное, чтобы он потом осенью в Евро же и выдал.
Примат написав:
еще бы знать, что по окончанию депозита тебе его выдадут в $, а не гривней по особому курсу
та блиин, ну скооолько ж можно "предупреждать пересічних"?
Те, что тут, на форуме, - все и так сознательно принимают этот риск.
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Додано: Чет 11 сер, 2022 09:54
Примат написав:
Сейчас, если на карте $, тебе наличные доллары в банке выдадут?
сейчас - да.
валютой.
сумму эквивалента до 100К грн в день.
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Додано: Чет 11 сер, 2022 10:17
mustbe написав: klug написав:
Комісію рахують у ліміт, тому дають відкрити лише на $1347
В каких ещё банках комис за обмен входит в лимит ?
У газбанка он тоже обычно не входит. Если вносить налом. Это именно особенность реализации этого процесса в приложении газбанка
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