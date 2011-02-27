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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 09:26

  WallNutPen написав:Кстати газ даёт открыть также депо ещё и в евро (курс 37,8853 и при покупке 1310 евро комис 248,15).

Главное, чтобы он потом осенью в Евро же и выдал.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 09:42

  klug написав:
  klug написав:UPD. гроші списали, отже щось закрутилось.

Уже відкрився депо - усього за годину впоралися. Батут працює!
робили з грнПрозапаса й на $Прозапас?
списало без доп. коміса (з Прозапаса) ?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 11 сер, 2022 09:45, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 09:44

  flysoulfly написав:
  Примат написав:а если курс упадет?
жизнь=казино

еще бы знать, что по окончанию депозита тебе его выдадут в $, а не гривней по особому курсу :roll:
Сейчас, если на карте $, тебе наличные доллары в банке выдадут?
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 09:50

  antey1969 написав:Главное, чтобы он потом осенью в Евро же и выдал.
  Примат написав:еще бы знать, что по окончанию депозита тебе его выдадут в $, а не гривней по особому курсу :roll:


та блиин, ну скооолько ж можно "предупреждать пересічних"?
Те, что тут, на форуме, - все и так сознательно принимают этот риск.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 09:54

  Примат написав:Сейчас, если на карте $, тебе наличные доллары в банке выдадут?

сейчас - да.
валютой.
сумму эквивалента до 100К грн в день.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:17

  mustbe написав:
  klug написав:Комісію рахують у ліміт, тому дають відкрити лише на $1347

В каких ещё банках комис за обмен входит в лимит ?

У газбанка он тоже обычно не входит. Если вносить налом. Это именно особенность реализации этого процесса в приложении газбанка
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 12:04

Аналогичная таблица по ойро: https://mustbe.ml/tables/club50k?eur
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 12:31

  Примат написав:а если курс упадет?

отскочит выще
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 13:10

mustbe

Додайте кредобанк в таблицю
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... id-depozyt
doctorprj01
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