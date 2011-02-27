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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 11 сер, 2022 15:27
mustbe написав:
Если в Аккорде купить баксы онлайн на 50к, а на следующий день попробовать повторить - что будет ?
Даст открыть новый депо или скажет о превышении лимита 50к ?
Не дає. Шле лісом при спробі обміну.
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