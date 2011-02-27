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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 15:27

  mustbe написав:Если в Аккорде купить баксы онлайн на 50к, а на следующий день попробовать повторить - что будет ?
Даст открыть новый депо или скажет о превышении лимита 50к ?

Не дає. Шле лісом при спробі обміну.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 16:38

  klug написав:
  mustbe написав:Если в Аккорде купить баксы онлайн на 50к, а на следующий день попробовать повторить - что будет ?
Даст открыть новый депо или скажет о превышении лимита 50к ?

Не дає. Шле лісом при спробі обміну.

а якщо сьогодні бакси, а завтра євро тоже лісом? :)
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 17:12

  doctorprj01 написав:mustbe

Додайте кредобанк в таблицю
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... id-depozyt

Для статистики - покупка долларов в кредо - Итоговый курс получился самым дорогим из всех банков где оформлял аналогичные депо - 37,3036. При покупке 1350 USD - списали 50359,92 грн. Банк начисляет на курс НБУ+1% еще и брокерские 1% (минимум 300 грн) то есть 36,9343*1,01=37,3036
При том что уже были открыты все счета в нужных валютах - само оформление заняло очень много времени - порядка полтора часа - а все потому, что после оформления документов и проверки головным банком - по сути пришлось ждать пока ЦА валюту купит на МВРУ - ибо без появления долларов на счете - экономист не могла (а может и не хотела) сформировать депозитный договор
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 17:39

  WallNutPen написав:
  doctorprj01 написав:mustbe

Додайте кредобанк в таблицю
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... id-depozyt

Для статистики - покупка долларов в кредо - Итоговый курс получился самым дорогим из всех банков где оформлял аналогичные депо - 37,3036. При покупке 1350 USD - списали 50359,92 грн. Банк начисляет на курс НБУ+1% еще и брокерские 1% (минимум 300 грн) то есть 36,9343*1,01=37,3036
При том что уже были открыты все счета в нужных валютах - само оформление заняло очень много времени - порядка полтора часа - а все потому, что после оформления документов и проверки головным банком - по сути пришлось ждать пока ЦА валюту купит на МВРУ - ибо без появления долларов на счете - экономист не могла (а может и не хотела) сформировать депозитный договор


Так все условия указаны на сайте.

Но это не самый дорогой вариант.
ТАС
МОНО
ОТП
Вот тройка самый дорогих
Evgeny
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