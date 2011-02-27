Додано: Чет 11 сер, 2022 18:30

ihorsic если у вас нет текущих (не карточных) счетов в гривне и долларе их надо открыть. Это платно. После открытия вносите деньги через кассу на гривневый счёт на покупку валюты + комиссию банка (брокерские) и подписываете заявку на покупку валюты на МВРУ. Дальше уходите и ждёте звонка из банка. После покупки валюты - это не обязательно будет в тот же день, мне к примеру купили только на 5-й календарный или третий рабочий после внесения денег - вам позвонят и вы приедете оформить депозитный договор. Подозреваю что многое зависит от профессионализма конкретного отделения. Мне не повезло - договор о депо я получил аж на седьмой календарный день. Но подозреваю что по идее можно все сделать и в течении одного дня