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Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 11 сер, 2022 15:27
mustbe написав:
Если в Аккорде купить баксы онлайн на 50к, а на следующий день попробовать повторить - что будет ?
Даст открыть новый депо или скажет о превышении лимита 50к ?
Не дає. Шле лісом при спробі обміну.
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klug
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Додано: Чет 11 сер, 2022 16:38
klug написав: mustbe написав:
Если в Аккорде купить баксы онлайн на 50к, а на следующий день попробовать повторить - что будет ?
Даст открыть новый депо или скажет о превышении лимита 50к ?
Не дає. Шле лісом при спробі обміну.
а якщо сьогодні бакси, а завтра євро тоже лісом?
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novichok
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Додано: Чет 11 сер, 2022 17:12
Для статистики - покупка долларов в кредо - Итоговый курс получился самым дорогим из всех банков где оформлял аналогичные депо - 37,3036. При покупке 1350 USD - списали 50359,92 грн. Банк начисляет на курс НБУ+1% еще и брокерские 1% (минимум 300 грн) то есть 36,9343*1,01=37,3036
При том что уже были открыты все счета в нужных валютах - само оформление заняло очень много времени - порядка полтора часа - а все потому, что после оформления документов и проверки головным банком - по сути пришлось ждать пока ЦА валюту купит на МВРУ - ибо без появления долларов на счете - экономист не могла (а может и не хотела) сформировать депозитный договор
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WallNutPen
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Додано: Чет 11 сер, 2022 17:39
WallNutPen написав:
Для статистики - покупка долларов в кредо - Итоговый курс получился самым дорогим из всех банков где оформлял аналогичные депо - 37,3036. При покупке 1350 USD - списали 50359,92 грн. Банк начисляет на курс НБУ+1% еще и брокерские 1% (минимум 300 грн) то есть 36,9343*1,01=37,3036
При том что уже были открыты все счета в нужных валютах - само оформление заняло очень много времени - порядка полтора часа - а все потому, что после оформления документов и проверки головным банком - по сути пришлось ждать пока ЦА валюту купит на МВРУ - ибо без появления долларов на счете - экономист не могла (а может и не хотела) сформировать депозитный договор
Так все условия указаны на сайте.
Но это не самый дорогой вариант.
ТАС
МОНО
ОТП
Вот тройка самый дорогих
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Evgeny
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Додано: Чет 11 сер, 2022 18:12
Ето можете прописать подробной путь оформления депо в укрэксимбанке?
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ihorsic
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Додано: Чет 11 сер, 2022 18:30
ihorsic если у вас нет текущих (не карточных) счетов в гривне и долларе их надо открыть. Это платно. После открытия вносите деньги через кассу на гривневый счёт на покупку валюты + комиссию банка (брокерские) и подписываете заявку на покупку валюты на МВРУ. Дальше уходите и ждёте звонка из банка. После покупки валюты - это не обязательно будет в тот же день, мне к примеру купили только на 5-й календарный или третий рабочий после внесения денег - вам позвонят и вы приедете оформить депозитный договор. Подозреваю что многое зависит от профессионализма конкретного отделения. Мне не повезло - договор о депо я получил аж на седьмой календарный день. Но подозреваю что по идее можно все сделать и в течении одного дня
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WallNutPen
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Додано: Чет 11 сер, 2022 18:32
ihorsic написав:
Ето можете прописать подробной путь оформления депо в укрэксимбанке?
Учора оформлював, усі умови, як в таблиці: 250 грн за відкриття рахунків в грн і дол, курс 36.9343 + 0.3% комісія, додатково оформили карту в дол. під депозит. Ідіть краще до обіда, а ще краще зранку, тоді все зробите день у день. Заявка на купівлю дол на міжбанку відпрацьовується оперативно, до 10 хвилин
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doctorprj01
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Додано: Чет 11 сер, 2022 18:33
mustbe
У Газа депо на 3 міс. тепер жирних 0,5% річних, а не жалюгідних 0,15% як у таблиці. Час оновити
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klug
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Додано: Чет 11 сер, 2022 18:34
Стоимость открытия счетов в эксиме 250 грн это каждого? И есть ли плата за обслуживание или это уже на год. Если открывать с какой-то периодичностью.
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ihorsic
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Додано: Чет 11 сер, 2022 18:37
Evgeny написав: WallNutPen написав:
Для статистики - покупка долларов в кредо - Итоговый курс получился самым дорогим из всех банков где оформлял аналогичные депо - 37,3036. При покупке 1350 USD - списали 50359,92 грн. Банк начисляет на курс НБУ+1% еще и брокерские 1% (минимум 300 грн) то есть 36,9343*1,01=37,3036
При том что уже были открыты все счета в нужных валютах - само оформление заняло очень много времени - порядка полтора часа - а все потому, что после оформления документов и проверки головным банком - по сути пришлось ждать пока ЦА валюту купит на МВРУ - ибо без появления долларов на счете - экономист не могла (а может и не хотела) сформировать депозитный договор
Так все условия указаны на сайте.
И что? Описанный пример чему-то противоречит? Для понимания процессов ИМХО любое описание живого примера только на пользу
Evgeny написав:
Но это не самый дорогой вариант.
ТАС
МОНО
ОТП
Вот тройка самый дорогих
Почему в тройке есть Моно а нет к примеру абанка? Тоже ведь есть в таблице. Кроме того я не пытался вывести самый дорогой вариант в принципе - я описал конкретно свой самый дорогой вариант. До Кредо - моим самым дорогим был Эксим. Перечисленные вами банки плюс абанк - изначально отметил для себя как не интересные.
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WallNutPen
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