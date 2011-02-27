RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 17181920>
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 15:27

  mustbe написав:Если в Аккорде купить баксы онлайн на 50к, а на следующий день попробовать повторить - что будет ?
Даст открыть новый депо или скажет о превышении лимита 50к ?

Не дає. Шле лісом при спробі обміну.
klug
 
Повідомлень: 7233
З нами з: 18.08.14
Подякував: 307 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 16:38

  klug написав:
  mustbe написав:Если в Аккорде купить баксы онлайн на 50к, а на следующий день попробовать повторить - что будет ?
Даст открыть новый депо или скажет о превышении лимита 50к ?

Не дає. Шле лісом при спробі обміну.

а якщо сьогодні бакси, а завтра євро тоже лісом? :)
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2673
З нами з: 31.03.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 17:12

  doctorprj01 написав:mustbe

Додайте кредобанк в таблицю
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... id-depozyt

Для статистики - покупка долларов в кредо - Итоговый курс получился самым дорогим из всех банков где оформлял аналогичные депо - 37,3036. При покупке 1350 USD - списали 50359,92 грн. Банк начисляет на курс НБУ+1% еще и брокерские 1% (минимум 300 грн) то есть 36,9343*1,01=37,3036
При том что уже были открыты все счета в нужных валютах - само оформление заняло очень много времени - порядка полтора часа - а все потому, что после оформления документов и проверки головным банком - по сути пришлось ждать пока ЦА валюту купит на МВРУ - ибо без появления долларов на счете - экономист не могла (а может и не хотела) сформировать депозитный договор
WallNutPen
 
Повідомлень: 857
З нами з: 08.06.20
Подякував: 20 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 17:39

  WallNutPen написав:
  doctorprj01 написав:mustbe

Додайте кредобанк в таблицю
https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... id-depozyt

Для статистики - покупка долларов в кредо - Итоговый курс получился самым дорогим из всех банков где оформлял аналогичные депо - 37,3036. При покупке 1350 USD - списали 50359,92 грн. Банк начисляет на курс НБУ+1% еще и брокерские 1% (минимум 300 грн) то есть 36,9343*1,01=37,3036
При том что уже были открыты все счета в нужных валютах - само оформление заняло очень много времени - порядка полтора часа - а все потому, что после оформления документов и проверки головным банком - по сути пришлось ждать пока ЦА валюту купит на МВРУ - ибо без появления долларов на счете - экономист не могла (а может и не хотела) сформировать депозитный договор


Так все условия указаны на сайте.

Но это не самый дорогой вариант.
ТАС
МОНО
ОТП
Вот тройка самый дорогих
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38423
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3710 раз.
Подякували: 11813 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:12

Ето можете прописать подробной путь оформления депо в укрэксимбанке?
ihorsic
 
Повідомлень: 660
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:30

ihorsic если у вас нет текущих (не карточных) счетов в гривне и долларе их надо открыть. Это платно. После открытия вносите деньги через кассу на гривневый счёт на покупку валюты + комиссию банка (брокерские) и подписываете заявку на покупку валюты на МВРУ. Дальше уходите и ждёте звонка из банка. После покупки валюты - это не обязательно будет в тот же день, мне к примеру купили только на 5-й календарный или третий рабочий после внесения денег - вам позвонят и вы приедете оформить депозитный договор. Подозреваю что многое зависит от профессионализма конкретного отделения. Мне не повезло - договор о депо я получил аж на седьмой календарный день. Но подозреваю что по идее можно все сделать и в течении одного дня
WallNutPen
 
Повідомлень: 857
З нами з: 08.06.20
Подякував: 20 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:32

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

  ihorsic написав:Ето можете прописать подробной путь оформления депо в укрэксимбанке?


Учора оформлював, усі умови, як в таблиці: 250 грн за відкриття рахунків в грн і дол, курс 36.9343 + 0.3% комісія, додатково оформили карту в дол. під депозит. Ідіть краще до обіда, а ще краще зранку, тоді все зробите день у день. Заявка на купівлю дол на міжбанку відпрацьовується оперативно, до 10 хвилин
doctorprj01
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 22.12.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:33

mustbe
У Газа депо на 3 міс. тепер жирних 0,5% річних, а не жалюгідних 0,15% як у таблиці. Час оновити :-)
klug
 
Повідомлень: 7233
З нами з: 18.08.14
Подякував: 307 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:34

Стоимость открытия счетов в эксиме 250 грн это каждого? И есть ли плата за обслуживание или это уже на год. Если открывать с какой-то периодичностью.
ihorsic
 
Повідомлень: 660
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:37

  Evgeny написав:
  WallNutPen написав:Для статистики - покупка долларов в кредо - Итоговый курс получился самым дорогим из всех банков где оформлял аналогичные депо - 37,3036. При покупке 1350 USD - списали 50359,92 грн. Банк начисляет на курс НБУ+1% еще и брокерские 1% (минимум 300 грн) то есть 36,9343*1,01=37,3036
При том что уже были открыты все счета в нужных валютах - само оформление заняло очень много времени - порядка полтора часа - а все потому, что после оформления документов и проверки головным банком - по сути пришлось ждать пока ЦА валюту купит на МВРУ - ибо без появления долларов на счете - экономист не могла (а может и не хотела) сформировать депозитный договор


Так все условия указаны на сайте.
И что? Описанный пример чему-то противоречит? Для понимания процессов ИМХО любое описание живого примера только на пользу
  Evgeny написав:Но это не самый дорогой вариант.
ТАС
МОНО
ОТП
Вот тройка самый дорогих

Почему в тройке есть Моно а нет к примеру абанка? Тоже ведь есть в таблице. Кроме того я не пытался вывести самый дорогой вариант в принципе - я описал конкретно свой самый дорогой вариант. До Кредо - моим самым дорогим был Эксим. Перечисленные вами банки плюс абанк - изначально отметил для себя как не интересные.
WallNutPen
 
Повідомлень: 857
З нами з: 08.06.20
Подякував: 20 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 17181920>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 47999
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 24772
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 5520
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4148)
11.08.2022 20:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.