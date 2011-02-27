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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:39

  ihorsic написав:Стоимость открытия счетов в эксиме 250 грн это каждого? И есть ли плата за обслуживание или это уже на год. Если открывать с какой-то периодичностью.

250 сразу за оба счета. Про абонплату не скажу. Счета только недавно открыл. Если открыты были раньше - новые открывать не надо
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 19:26

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

А где таблица?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 19:30

  Investor_K написав:А где таблица?


какая ?
cohan
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